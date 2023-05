Quatro dias depois, Costa e Marcelo jantaram juntos por Guterres

Primeiro-ministro e Presidente da República estão em Espanha a convite do rei Felipe VI, para a entrega do Prémio Carlos V a António Guterres, na terça-feira.

Quatro dias depois do “puxão de orelhas” público do Presidente da República ao primeiro-ministro por causa de João Galamba, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa partilharam esta segunda-feira à noite a mesma mesa de jantar. Foi no Mosteiro de São Jerónimo de Yuste, em Cuacos de Yuste, na província espanhola de Cáceres, a convite do rei Felipe VI, por ocasião da entrega do Prémio Carlos V ao secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, que também partilhou a mesma mesa.

É a primeira vez que Marcelo e Costa se encontram depois da reunião de quinta-feira passada e da declaração ao país em que o Presidente criticou a manutenção de Galamba no Governo, mas também dos recados que entretanto trocaram nos dias que se seguiram.

No mosteiro, que será palco na terça-feira de manhã da cerimónia de entrega do prémio a António Guterres, Marcelo e Costa apareceram com os restantes convidados numa das varandas do claustro e estiveram sempre de sorriso no rosto, mas não se viu que tenham trocado muitas palavras entre si. O grupo de comensais era bastante reduzido: além do rei, do Presidente e do primeiro-ministro, estavam presentes António Guterres e a mulher, Catarina Vaz Pinto, o alto-representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, e o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares.

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa chegaram em separado ao mosteiro – como é do protocolo, o primeiro-ministro chegou primeiro. Mas o Presidente da República só chegou depois de o rei Felipe VI já se encontrar no edifício. O rei chegou a Cuacos de Yuste de helicóptero quase em cima da hora marcada para o jantar (20h30) e depois percorreu de carro os cinco minutos de estrada até ao mosteiro.

Na pequena vila está montado um enorme aparato de segurança, com dezenas de elementos da Guardia Civil pelas ruas e cruzamentos, e dezenas de seguranças à paisana. Habituados à azáfama por alturas da entrega do prémio no mosteiro onde Carlos V passou os últimos dois anos de vida, alguns moradores juntaram-se no cruzamento da única estrada de acesso ao mosteiro para saudar o monarca.

Na passada sexta-feira, o primeiro-ministro procurou desdramatizar as críticas do Presidente e insistiu nos elogios a João Galamba; no sábado, o Presidente da República voltou a reclamar a necessidade de fazer o crescimento económico de que tanto se gaba o Governo chegar à vida quotidiana dos portugueses e, já nesta segunda-feira, promulgou um decreto do Governo sobre os concursos de professores mas não se coibiu de dizer, de forma inédita, que até propôs ao executivo que alterasse o texto (que não o aceitou), nem de criticar o resultado final.

Apesar de os dois (especialmente António Costa) tentarem passar a ideia de que os ânimos estão serenados, esta parece ser uma paz artificial e a prazo. No sábado, quando se encontrava na embaixada de Portugal em Londres, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou não tencionar pronunciar-se sobre o assunto “nas próximas semanas”. “Tudo o que quis abordar, abordei, não quero acrescentar mais nada. Penso que fui muitíssimo claro no que queria dizer. Fui curto – admito – mas foi claro. Está dito, está dito em palavras acessíveis. Não vou hoje, nem daqui a uma semana, duas semanas, três semanas pronunciar-me."

Este calendário poderá querer dizer que o seu discurso do 10 de Junho será a oportunidade para o Presidente da República, no Dia de Portugal, voltar a falar da “responsabilidade, confiabilidade, credibilidade e autoridade” que devem fazer por merecer os governantes.

Aos jornalistas, as assessorias do Presidente da República e do primeiro-ministro comunicaram que não haveria lugar a declarações nem na noite desta segunda-feira, nem na manhã de terça-feira. Mas, pelo menos por agora, António Guterres contribuiu para a paz entre as duas principais figuras da governação do país.