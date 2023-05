Costa desdramatiza críticas de Marcelo e assinala “total convergência” para o futuro

Uma semana depois de estalar a polémica em torno dos acontecimentos no Ministério das Infra-estruturas e 21 horas após as duras críticas feitas pelo Presidente da República a João Galamba e ao primeiro-ministro, António Costa quis esvaziar a crise política e picar o balão da tensão entre os palácios de São Bento e de Belém. Para isso, procurou usar os mesmos termos de Marcelo e privilegiou a parte do discurso virado para o futuro.

"Não justifica dramatizar que em sete anos e dois meses tenha havido um momento onde as agulhas não ficaram acertadas", fez questão de dizer António Costa sobre o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter discordado da manutenção de João Galamba no Governo, com o primeiro-ministro a não considerar problemática esta grave discordância. Para isso, reduziu-a a uma "divergência natural, embora rara, mas que é normal", também porque vêm de "hemisférios distintos", como lembrou Marcelo.

Quanto ao futuro, o líder do Governo realça a "total convergência" com o Presidente da República, nomeadamente sobre a relação entre os órgãos de soberania e a estabilidade necessária para que "as melhorias na economia se traduzam na vida dos portugueses".

António Costa falava aos jornalistas no final da entrega do Prémio Camões de 2021 à escritora moçambicana Paulina Chiziane, numa sala escura do Picadeiro Real, em Lisboa, parte integrante do Palácio de Belém, onde Marcelo fez ontem à noite o ultimato ao Governo pela estabilidade e governação empenhada - mas não se poderiam cruzar porque hoje Marcelo está já em Londres para a cerimónia de coroação de Carlos III. Costa, que chegou ao picadeiro largos minutos antes de Augusto Santos Silva que, como segunda figura do Estado substitui Marcelo, não largou o seu núcleo de ministros (Cultura e Negócios Estrangeiros) e manteve distância dos jornalistas.

O também secretário-geral do PS reagiu ao discurso dividindo-o, tal como fizera o Presidente, em dois momentos: passado e futuro. A atenção dada à primeira foi mínima, mostrando que Costa quer mesmo virar a página (como gostava de dizer da austeridade). Sobre o passado, "sem novidade", o chefe de Estado "confirmou o que já sabíamos": "Temos uma divergência quanto à responsabilidade por um conjunto de eventos deploráveis", frisou, para lembrar que acabou numa situação de "excepção" na capacidade de sintonia de ambos.

Na intervenção desta quinta-feira à noite, Marcelo considerou ser uma "pena" que depois de ter sido "sempre possível acertar agulhas" com António Costa, a propósito do caso Galamba o primeiro-ministro tenha optado por um caminho consubstanciado numa "divergência de fundo" entre ambos.

Já sobre a parte do futuro, António Costa destacou a "total convergência" com Marcelo "quanto ao fundo e à essência" pois "o que mais importa é manter uma boa cooperação entre os órgãos de soberania para garantir a estabilidade". "E garantir que as melhorias da economia se vão traduzindo progressivamente na melhoria das condições de vida dos portugueses", frisou.

Esta foi uma resposta directa à ideia lançada por Marcelo de que a evolução favorável da economia não se faz ainda sentir no dia-a-dia dos portugueses. “Esses grandes números ainda não chegaram à vida da maioria dos portugueses", lamentou o Presidente. Tentando contrariar esta ideia, Costa lembrou que, segundo reportou a Deco, a medida do IVA zero para um cabaz alimentar de bens essenciais permitiu uma "redução de cerca de 6% do preço do cabaz”.