Depois de Carla Castro deixar vice-presidência da bancada parlamentar, Paulo Carmona sai da IL

O candidato a vice-presidente da IL na lista derrotada encabeçada pela deputada Carla Castro anunciou a saída do partido este domingo.

Paulo Carmona saiu da Iniciativa Liberal, tendo pedido a sua desfiliação do partido este domingo. Através de uma publicação no Twitter, o gestor revelou ter solicitado a "desfiliação" do partido, numa "caminha de dois anos que termina hoje [domingo]".

"Hoje é um dia triste. Solicitei a minha desfiliação do partido Iniciativa Liberal. Foi uma caminhada de 2 anos que termina hoje. Obrigado a todos. Continuarei a defender um país mais liberal com preocupações sociais, agora como independente, mas sempre comprometido com a causa", escreveu.

Carmona, que foi candidato a vice-presidente na lista protagonizada por Carla Castro que concorreu às eleições internas da IL realizadas em Janeiro, sai do partido poucos dias depois de a candidata derrotada à liderança dos liberais ter abandonado a vice-presidência da bancada parlamentar do partido por se sentir excluída das decisões tomadas no âmbito do grupo presidido pelo líder parlamentar Rodrigo Saraiva.

"Venho por este meio dar uma breve nota da minha resignação de vice-presidente de bancada parlamentar. Aceitei a continuidade do mandato após a convenção, até pela unidade que defendia e defendo", escreveu, também no Twitter, acrescentando: "Entendo que os cargos devem ter efectivo exercício dos mesmos (neste caso participação na estratégia, comunicação e gestão) e não sendo o que está a acontecer, e não estando na política por cargos, apresentei a minha demissão."

Carmona foi o candidato da IL à Câmara de Sintra nas eleições autárquicas de 2021, tendo encabeçado, em 2019, a lista pelo círculo da Guarda com que os liberais se apresentaram às legislativas desse ano.

Actualmente, Paulo Carmona é presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Biocombustíveis e do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas, tendo presidido anteriormente à Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis.