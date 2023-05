Terça na TV: Mimicat, salteadores e Heróis Lendários

No dia da primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção também entram Coisas de Homens, O Grande Showman, cerâmica e ferro-velho.

CINEMA

O Grande Showman

Hollywood, 19h45

Biopic musical sobre P.T. Barnum (1810-1891), um dos reis do espectáculo no século XIX. Traça os inícios do circo do empresário, o Barnum & Bailey Circus, e foca-se também nas pessoas estranhas que reuniu para se tornarem vedetas.

Com Hugh Jackman no papel principal, à frente de um elenco que inclui Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zac Efron, Zendaya e Keala Settle, o filme marcou a estreia na realização de Michael Gracey, em 2017. O argumento é de Jenny Bicks e Bill Condon. Conta com música da dupla Pasek and Paul, vencedora do Globo de Ouro de melhor canção original por This is me (cantada por Settle), categoria em que também esteve nomeada para o Óscar.

Coisas de Homens

RTP1, 00h45

Durante a década de 1960, Bernard, Rabut, Février e outros jovens soldados foram enviados para defender os interesses de França na Argélia, cujo povo lutava pela independência. Testemunharam coisas terríveis, sobre as quais nunca tiveram coragem de falar e que reprimiram durante décadas. Quando uma situação inesperada faz despertar memórias antigas, sentem-se transportados para o passado.

Baseado no romance homónimo de Laurent Mauvignier, o drama de guerra é dirigido por Lucas Belvaux. Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin, Yoann Zimmer, Félix Kysyl, Édouard Sulpice dão vida às personagens.

MÚSICA

Festival Eurovisão da Canção 2023

RTP1, 20h

Em directo da Liverpool Arena, é transmitida a primeira semifinal da 67.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, em que Portugal participa com Ai, coração, pela voz de Mimicat. Noruega, Malta, Sérvia, Letónia, Irlanda, Croácia, Suíça, Israel, Moldávia, Suécia, Azerbaijão, República Checa, Países Baixos e Finlândia são os outros países em disputa por um lugar na final.

A segunda semifinal está marcada para a próxima quarta-feira; a final, para sábado. O festival está a decorrer no Reino Unido, dada a impossibilidade de a Ucrânia – vencedora do ano passado com Stefania, da Kalush Orchestra – acolher o concurso.

DOCUMENTÁRIOS

Terra: Histórias da Cerâmica

RTP2, 13h28

Renato Costa e Silva trabalha o barro entre a Terceira e a Lousã, dando largas ao seu fascínio pelo material, pela roda de oleiro, pelo forno a lenha. Assim, encontra, segundo a RTP, “o seu lugar no mundo, entre a biologia, a olaria, a música e as viagens”. Juntamente com a mulher, a artista plástica Kerstin Thomas, protagoniza Roda-espelho-mundo, o primeiro dos oito episódios da série documental que a RTP repõe a partir de hoje, de segunda a sexta.

Com realização de Sara Morais e produção da Vende-se Filmes, visita várias terras do país – do Algarve a Barcelos, passando por Montemor-o-Novo e Caldas da Rainha e ilhas – em busca de artesãos, mas também de designers e de outras mãos que pegam nesta arte. Porque, como a escultura e professora Virgínia Fróis há-de sublinhar no segundo episódio, “ninguém faz cerâmica sozinho”.

Resgatados do Ferro-Velho

Discovery, 21h

De sucata a preciosidade – é este o resultado da ocupação de Derek Bieri, o mecânico e amante de carros clássicos que protagoniza a nova série sobre restauro de veículos. No primeiro episódio, resgata e recupera um Ford Mustang de 1967.

Salteadores! A História do Melhor Filme de Fãs de Sempre

TVCine Edition, 22h

Começaram em crianças, terminaram em adultos. Em 1981, uns miúdos do Mississípi decidiram recriar, plano a plano, Os Salteadores da Arca Perdida, o primeiro capítulo das aventuras de Indiana Jones. Podiam não ter Spielberg nem efeitos especiais, e contar com o mui reduzido orçamento das suas mesadas, mas puseram toda a paixão no projecto, que viriam a concluir 30 anos depois. Tim Skousen e Jeremy Coon documentam essa jornada movida pelo filme da vida deles.

Heróis Lendários

História, 22h17

Estreia. O Rei Artur e os Cavaleiros da Távola Redonda são os primeiros alvos da série que procura destrinçar o real da ficção, relativamente a personalidades históricas com estatuto de lendas. Amanhã, é explorada a saga medieval nórdica dos Nibelungos. No episódio da próxima semana, a investigação é dirigida à história bíblica da Arca de Noé.