Pinto Balsemão reforça apoio a Montenegro e diz que PSD tem “muito trabalho a fazer”

Francisco Pinto Balsemão, fundador do PSD, falou aos militantes do partido este sábado a propósito do 49.º aniversário da sua fundação.

O Partido Social Democrata (PSD) é, "hoje, a única oposição forte e credível", brevemente ganhará as "eleições gerais" e voltará "a governar um país que, como todos sabemos, se encontra desgovernado", assegurou durante a tarde deste sábado Francisco Pinto Balsemão. As palavras do antigo primeiro-ministro foram ouvidas em Coimbra, onde se celebra o 49.º aniversário do partido.