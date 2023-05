O sábio conselho de Hugo Mendes que Costa não seguiu

“Não podemos mesmo perder o apoio político do Presidente da República. (...) Ele é o nosso principal aliado político, mas pode transformar-se no nosso pior pesadelo.”

Ainda se lembram como é que isto tudo começou? A comissão de inquérito à TAP tem na sua origem o vultuoso despedimento de Alexandra Reis, claro está, mas a minha pergunta era outra: quando é que a estupefacção começou a alastrar pelo país; quando é que o caso começou a ganhar um tamanho desmesurado e o embaraço a atingir até os mais fiéis defensores do Governo? Eu ajudo: foi quando descobrimos a figura do secretário de Estado Hugo Mendes e tomámos conhecimento das suas trocas de emails com a CEO da TAP, graças ao trabalho do deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco.