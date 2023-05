A crise do Governo, a crise do Presidente e a crise do jornalismo

Aviso a tempo por causa do tempo: considero um erro enorme ter-se centrado a crise política dos últimos dias na defesa de Galamba, com um comprometimento directo do primeiro-ministro com um ministro tóxico, que não o merece e que vai dar muitos problemas ao Governo. Outros mereciam mais, mesmo Pedro Nuno Santos. Acresce que penso que o Governo é medíocre em muitas áreas e merecia uma remodelação a sério. O que tenho a dizer sobre a crise do Governo está dito.

