Dois museus portugueses nomeados para prémios de melhores da Europa

Os prémios dos melhores museus europeus do ano vão ser este sábado entregues, numa cerimónia em Barcelona, que representa o culminar de quatro dias de reunião do Fórum Europeu dos Museus.

Os dois principais galardões são o prémio de Museu Europeu do Ano e o Prémio Museu do Conselho da Europa, que são atribuídos desde 1977.

Este ano, há duas instituições portuguesas entre os 33 nomeados: a Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, e o Museu de Lagos -- Dr. José Formosinho.

Criado para reconhecer a excelência no sector museológico europeu e promover processos inovadores e de excelência, o prémio é atribuído desde 1977, data da fundação do Fórum Europeu dos Museus, criado pelo Conselho da Europa.

O Prémio Museu Europeu do Ano distingue anualmente várias áreas do trabalho do sector museológico, desde a inclusão, relação com a comunidade e ambiente.

Além dos galardões principais, são também atribuídos os prémios "Museu Portimão de Acolhimento, Inclusão e Pertença", "Museu Meyvaert de Sustentabilidade Ambiental", "Silletto de Participação e Empenhamento Comunitário" e "Kenneth Hudson", este último criado pelo fundador dos prémios, para distinguir a coragem institucional e a integridade profissional.

Em 2013, o Museu da Comunidade Concelhia da Batalha conquistou o prémio Kenneth Hudson, enquanto o Museu de Leiria venceu o prémio Silletto em 2017.

Nunca um museu português venceu a categoria principal, mas o prémio Conselho da Europa já foi atribuído a espaços nacionais por duas ocasiões: o Museu da Água, em Lisboa, em 1990, e o Museu de Portimão, em 2010.

Vários museus nacionais receberam menções especiais ao longo das décadas.