Sociais-democratas queriam que Marcelo fosse mais longe e demitisse o Governo

Notáveis do PSD consideram que a decisão do Presidente da República vai trazer “custos muito significativos”, agravando a instabilidade no médio e longo prazo.

O Presidente da República não dissolveu o Parlamento nem demitiu o Governo, colocando, porém, a equipa de António Costa sob vigilância apertada, “de forma a evitar que existam derrogações dos princípios fundamentais como a fiabilidade, a confiança e a autoridade que devem orientar a actividade do Governo”. No entanto, a opção do chefe de Estado pode vir a ter custos no futuro. “Temos uma estabilidade garantida no imediato, mas com custos muito significativos de instabilidade no médio e longo prazo”, antecipa o social-democrata Miguel Poiares Maduro.