P24. Marcelo enterra o machado da paz e passa de “distracção” a “fiel da balança”

Neste P24 colocámos à conversa as autoras do livro “Marcelo - Presidente todos os dias”, Felisbela Lopes e Leonete Botelho.

Em dez minutos, o Presidente da República desfez a defesa que o primeiro-ministro fez ao seu ministro João Galamba, lamentou a divergência com António Costa, lançou a suspeita de que há intenção de "enfraquecer" a função presidencial e avisou que será mais “interveniente” no dia-a-dia. Neste P24 colocámos à conversa as autoras do livro "Marcelo - Presidente todos os dias", Felisbela Lopes e Leonete Botelho, partindo do papel do Presidente da República na nova era de relações entre Belém e São Bento.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.