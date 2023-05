Manter a Commonwealth “unida e relevante” para os seus membros será um “grande desafio” para Carlos III

Professor da Universidade de Edimburgo diz que “seria preciso sermos ingénuos para acreditar que os palácios e as jóias do Reino Unido não têm nada a ver com o império” britânico.

Entre as várias incógnitas do reinado de Carlos III, que é coroado neste sábado, está a forma como o monarca britânico irá lidar com a Commonwealth, a organização internacional sucessora do Império Britânico, que foi apresentada pelo universo político eurocéptico do país como um dos eixos das relações internacionais do Reino Unido pós-“Brexit”.