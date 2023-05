França vai subsidiar bicicletas em segunda mão e dar formação a todas as crianças

O governo francês planeia gastar dois mil milhões de euros até 2027 para melhorar as infra-estruturas cicláveis e ajudar as pessoas a comprar bicicletas, num esforço para reduzir o uso do automóvel e impulsionar esta opção de mobilidade nas cidades, disseram os ministros do governo na sexta-feira.

O objectivo será duplicar a rede de ciclovias e o governo gastará 250 milhões de euros por ano em novas ciclovias de 2023 a 2027. O resto do orçamento será afectado a outras medidas para promover a utilização da bicicleta. "O esforço do Estado em prol da bicicleta é sem precedentes e maciço", afirmou o ministro dos Transportes, Clement Beaune, num tweet.

O governo quer tornar a bicicleta uma alternativa atractiva ao automóvel e um meio de transporte acessível a todos, desde a mais tenra idade e ao longo da vida, disse ainda Beaune ao jornal Le Parisien.

O objectivo será aumentar a rede de ciclovias do país dos actuais 50 mil km para 80 mil km em 2027 e 100 mil km até 2030, com prioridade para as cidades de província e as zonas rurais, uma vez que as grandes cidades já receberam um financiamento estatal considerável para infra-estruturas cicláveis, disse Beaune.

Cerca de 500 milhões de euros serão afectados a subsídios para a compra de bicicletas, incluindo bicicletas em segunda mão. O governo vai também aumentar as despesas com parques de estacionamento para bicicletas nas estações ferroviárias e nas cidades, reforçar as despesas com a marcação anti-roubo de bicicletas e proporcionar formação sobre bicicletas a todos os alunos do ensino primário.

As organizações de ciclistas congratularam-se com a iniciativa. "Esta iniciativa visionária não só transformará a forma como os nossos cidadãos se deslocam e vivem, mas também fará da França um líder mundial na promoção das infra-estruturas e da cultura do ciclismo", afirmou Olivier Schneider, presidente da federação francesa de utilizadores de bicicleta (FUB).