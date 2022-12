Portugal é dos que mais planeiam o uso da bicicleta mas o que menos investe

Há uma diferença entre a definição da estratégia e a passagem para o terreno. É aí que o país perde em comparação com os seus pares europeus, mostra relatório da Federação Europeia de Ciclistas.

No que toca a desenhar a mobilidade ciclável, Portugal está no grupo da frente. Faz parte da lista de 10 países que têm uma estratégia para promover o uso da bicicleta como meio de transporte, ao contrário de outros 14 parceiros europeus que ou estão a desenvolver o seu primeiro documento ou que precisam de o actualizar. Há ainda quatro países que não têm uma estratégia explícita, mas têm documentos similares no seu lugar.