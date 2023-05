Em família, com Van Gogh, gaming e o amor de mãe na mochila

EXPOSIÇÃO

Living Van Gogh

4 de Maio a Setembro

Vem apresentada como “a primeira experiência totalmente imersiva dedicada a Vincent van Gogh em Portugal”.

Instalada na Immersivus Gallery da Alfândega do Porto, com o traço do ateliê Ocubo e o crivo de Nuno Maya, a exposição põe os visitantes na pele do célebre pintor holandês mergulhando não só na imagética das suas obras, mas também no turbilhão interior, na sensibilidade e no génio do artista pós-impressionista.

A viagem começa com o espectáculo Immersive Van Gogh, criado pelo artista visual italiano Massimilliano Siccardi, que “envolve o público numa projecção a 360º de mais de 150 obras” do homenageado, seguindo-se seis instalações interactivas que remetem para o universo do pintor (onde não falta a Sinfonia dos Girassóis).

Uma celebração da arte na era digital focada no homem por detrás da obra, como explica Siccardi: “vemos o que Vincent vê, vivemos a sua experiência e somos Vincent no instante antes de ele morrer.”

Para ver de terça a domingo, das 14h às 18h30, com entradas a cada meia hora, por 14€ (12€ para crianças dos quatro aos 17 anos, estudantes e seniores; grátis até aos três anos).

TEATRO

Uma Outra Bela Adormecida

4 a 11 de Maio

O Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) revisita a história d'A Bela Adormecida.

Nesta versão construída por Beatriz Brás, Francisco Lourenço e Martim Sousa Tavares – com base no clássico de Charles Perrault reescrito por Agustina Bessa-Luís — entra a reflexão “sobre como, no palco do teatro ou enquanto dormimos, habitamos um mundo onírico onde experimentamos ser quem quisermos”, explicam na folha de sala. A paisagem sonora é fornecida pela Orquestra Sem Fronteiras e por alunos da Orquestra de Cordas da Casa Pia de Lisboa.

Sábado e domingo, às 16h30, com bilhetes entre 3€ e 7€ (sessões para escolas nos dias 4, 5, 9, 10 e 11, às 10h30 e 14h30).

Les Somnambules [Os Sonâmbulos]

6 de Maio

No Auditório do Campo Alegre (Porto) estreia-se um espectáculo da companhia francesa Les Ombres Portées.

Com vista para uma cidade desumanizada, evoca “com ironia e poesia” os sonhos, as transições e as transformações dos lugares urbanos contemporâneos pelas figuras que os habitam. Uma “deriva imaginária” encenada numa maqueta e animada por luz, sombras, músicos e marionetas.

Sábado, às 16h, com bilhetes a 2,50€ (criança) e 7€ (adulto).

Foto A companhia Les Ombres Portées apresenta Les Somnambules [Os Sonâmbulos] DR

1 Planeta & 4 Mãos

6 de Maio

Uma história de amizade e ecologia centrada em Flor, uma menina muito curiosa, e Maria Papoila, “uma jardineira que passa o dia a colher poesias”.

Músicas e rimas entram na aventura da Companhia Certa da Varazim Teatro, que sobe ao palco do Teatro Art'Imagem, na Quinta da Caverneira (Maia), sábado, às 16h. A entrada custa 5€.

FESTAS

Óbidos Vila Gaming

4 a 7 de Maio

Torneios de videojogos, experiências de realidade virtual, cosplay, laboratórios tecnológicos, conversas, uma área dedicada aos retrogames — onde entram máquinas vintage e emblemas como Pacman, Metal Slug ou Super Hang On — e a presença de celebridades do meio.

É nestes quadrantes que se move a primeira edição do evento, apostado em transformar Óbidos na primeira vila gaming do país.

Assenta arraiais entre o burgo e o Parque Tecnológico, convidando miúdos e graúdos a entrar no jogo, entre as 10h e as 20h (sexta e sábado, das 22h às 2h, há Sky Lights Party).

O bilhete diário custa 10€ (8€ para crianças dos quatro aos 12 anos); o passe, 15€. O alinhamento pode ser consultado em www.obidosvilagaming.pt.

Dia da Mãe

7 de Maio

A celebração da mãe está a chegar e motiva programas especiais por todo o país.

No Porto, o Museu do Carro Eléctrico convida a entrar numa viagem ao passado que inclui a visita ao espaço museológico e um passeio de eléctrico (às 10h30, com bilhetes a 16€ e sujeito a inscrição prévia em 226 158 185 ou servicoeducativo.mce@stcp.pt).

No Zoo de Lourosa, há encontro marcado com supermães e actividades como arborismo, acroyoga (que junta acrobacias ao ioga tradicional) ou alimentação dos flamingos (das 10h às 13h e das 14h30 às 18h, 6€ a 8€).

Em Lisboa, o Amoreiras 360º Panoramic View oferece as vistas ao manifesto (das 10h às 12h30 e das 14h30 às 22h).

Quem quiser pôr a criatividade ao serviço da efeméride, pode dar asas à imaginação nas oficinas Escrita Criativa - A Língua Portuguesa no Dia da Mãe (no Museu do Oriente, em Lisboa, das 10h às 13h, 15€/criança) e Impressão Botânica (na Casa da Arquitectura de Matosinhos, às 11h, 10€ para mãe e filho).

FESTIVAIS

Onomatopeia - Festival de Literatura Infantojuvenil de Valongo

4 a 7 de Maio

Com a missão de juntar “autores crescidos com leitores a crescer”, a quinta edição do festival organizado pela Câmara Municipal de Valongo traz no programa a estreia do Prémio Ibérico de Literatura Infanto-juvenil Álvaro Magalhães, exposições de ilustração, apresentações de livros, encontros com escritores, concertos, leituras encenadas, sessões de poesia, marionetas, oficinas, mercadinhos e a pintura de um mural.

Distribuída por quatro dias, por palcos como a Biblioteca Municipal, o Largo do Centenário, a Oficina da Regueifa e do Biscoito e o Fórum Cultural de Ermesinde, a festa conta com mais de 30 convidados e tem entrada livre.

O alinhamento pode ser consultado aqui.

Mochila - Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens

5 a 14 de Maio

Faro, Lagos e Loulé servem de cenário ao festival organizado pela Lama Teatro e apontado ao ilustre público na faixa dos 3 aos 18 anos.

Teatro Praga, Teatromosca, Mákina de Cena, B Fachada, o projecto Mais Alto!, Noiserv, Andrea Fidelio, Companhia Anna Confetti, Eléctrico 28 e a companhia anfitriã fazem as honras de uma terceira edição alargada no mapa (as duas anteriores decorreram apenas em Faro) e alinhavada entre teatro, música, baile, novo circo e instalação.

Na sua maioria com entrada livre, as 17 propostas (elencadas aqui) trazem um chão comum: a descentralização e democratização da oferta cultural.

Festival dos Descobrimentos

4 a 7 de Maio

Lagos recua no tempo para celebrar D. Sebastião e os 450 anos da elevação a cidade.

A 11.ª edição da festa traz espectáculos, recriações históricas, exposições, conferências, música, dança, animação de rua, visitas guiadas, um Cortejo Histórico e uma Feira Quinhentista com artesãos, mercadores e taberneiros.

A experiência vem complementada com núcleos interactivos onde, entre outras coordenadas, se pode assistir à Mostra de Armas (Forte Ponta da Bandeira), entrar no Acampamento Mouro de Mulei Mohâmede Almotauaquil (Jardim da Constituição), ver Instrumentos de Tortura (Armazém Regimental), conhecer a Vida a Bordo de uma Caravela (Caravela Boa Esperança), participar em Jogos para Famílias (Jardim da Constituição), Construir uma Caravela (exterior do Forte Ponta da Bandeira) ou visitar a Vila Notável (antigo Hospital de Lagos).

Com excepção do Passeio na Nau Santa Bernarda (10€) e da Ceia Quinhentista (30€), todo o programa tem entrada gratuita.

MÚSICA

O Rouxinol

4 a 7 de Maio

Estreada em Janeiro passado, a ópera de bolso de Sérgio Azevedo, inspirada no conto O Rouxinol e o Imperador da China escrito por Hans Christian Andersen, torna ao palco do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa.

Interpretada pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e pelo coro do teatro lisboeta, sob a batuta de João Paulo Santos e com encenação de Mário João Alves, tem sessões marcadas para sábado e domingo, às 16h (quinta e sexta, às 15h, para escolas). Os bilhetes custam 20€.

Foto O Rouxinol ANTONIO P FERREIRA

Disney in Concert: Tale as Old as Time

6 de Maio

Com o condão de levar toda a família numa viagem pela magia da música do cinema, o espectáculo põe na tela cenas de clássicos assinados pelos Estúdios Walt Disney.

O Rei Leão, A Pequena Sereia, A Bela e o Monstro, Frozen – O Reino do Gelo, Hércules, A Princesa e o Sapo e Entrelaçados são alguns dos contos “tão antigos como o tempo” que vão a palco com os arranjos sinfónicos da Lisbon Film Orchestra e do maestro Nuno de Sá.

Sábado, às 11h e às 16h, no Campo Pequeno, em Lisboa, com bilhetes entre 18€ e 38€. O espectáculo segue depois para o Porto, marcando encontro no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, a 13 de Maio.