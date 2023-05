Nesta Primavera, o Jardins Abertos olha para o que podemos colher e comer em Lisboa

A 11.ª edição do festival, que abre jardins lisboetas ao público, foca-se, desta vez, na alimentação, com visitas, oficinas e actividades para famílias. Nos dois últimos fins-de-semana de Maio.

À 11.ª edição, o festival Jardins Abertos traz uma programação focada na alimentação, com várias oficinas, visitas guiadas e actividades para famílias dedicadas à temática, nos dias 20, 21, 27 e 28 de Maio.

Alguns dos espaços verdes mais emblemáticos de Lisboa voltam a abrir portas de forma gratuita durante o festival, com vários passeios guiados programados, mas os jardins e pátios privados, que outrora protagonizaram o evento, dão agora lugar a hortas e projectos agrícolas.

“O caminho inverte-se. A cidade que invadiu o campo abre-se agora à ocupação verde e torna-se espaço para semear, cuidar, colher e transformar”, aponta a organização em comunicado. Com um sistema de alimentação “cada vez mais global e complexo”, defendem ser “importante alertar para a urgência de uma transição para sistemas sustentáveis de produção”.

Ao apresentar “soluções criativas e jardins de investigação existentes na cidade de Lisboa”, o festival procura ser ponto de partida para encontrar “caminhos e respostas para o futuro”.

Entre os 14 jardins que se abrem nesta edição de Primavera, estão espaços de investigação e projectos comunitários, como a agrofloresta urbana de Campolide desenvolvida pela Bela Flor Respira, a Horta do Alto da Eira da Associação Regador, a start-up Raiz Vertical Farms ou o Permalab, “um espaço de investigação e de experimentação de técnicas de permacultura” desenvolvido na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Ao longo dos dois últimos fins-de-semana de Maio, são muitas as oficinas que se debruçam sobre estas temáticas ligadas à alimentação, desde a identificação de plantas espontâneas comestíveis e aromáticas em Monsanto, nos jardins da Gulbenkian e do Palácio Fronteira; a produção de massa mãe e de pão, ou de pizzas no forno comunitário da Associação Regador; e oficinas práticas de enxertia e alporquia na Quinta Conde dos Arcos.

O Permalab, um espaço de investigação e de experimentação de técnicas de permacultura”, é um dos jardins abertos nesta edição SARA MOINHOS/JARDINS ABERTOS O Permalab, um espaço de investigação e de experimentação de técnicas de permacultura”, é um dos jardins abertos nesta edição SARA MOINHOS/JARDINS ABERTOS Fotogaleria O Permalab, um espaço de investigação e de experimentação de técnicas de permacultura”, é um dos jardins abertos nesta edição SARA MOINHOS/JARDINS ABERTOS

Estão ainda agendados vários ateliers a pensar nos mais novos, assim como visitas guiadas a alguns dos jardins que compõem o elenco desta edição, incluído o Espaço Biodiversidade do Parque Florestal de Monsanto, o Parque Botânico do Monteiro-Mor, a Estufa Fria e os jardins do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta.

Há ainda um jardim inédito no festival, na Casa de São Mamede, “um palacete do século XIX”, no Príncipe Real, actualmente um hotel. E, pela primeira vez, uma festa de abertura, marcada para dia 19 de Maio, durante a qual “serão oferecidas plantas aromáticas aos participantes”.

O festival Jardins Abertos nasceu em 2017 com “um objectivo simples e directo”: “a aproximação à Natureza em contexto urbano de forma gratuita e acessível”. Todas as actividades são gratuitas, acessíveis por ordem de chegada e sujeitas a lotação máxima.