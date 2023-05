Miguel Oliveira falha GP de França de MotoGP devido a lesão

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) vai falhar o Grande Prémio de França de MotoGP, quinta prova da temporada, devido à lesão no ombro esquerdo contraída no GP de Espanha do passado domingo, anunciou esta quinta-feira a equipa RNF Aprilia.

"Infelizmente, Miguel Oliveira foi forçado a abdicar do GP de França devido à lesão no ombro sofrida no GP de Espanha. Apesar de a equipa médica ter conseguido imediatamente [a seguir à queda] ter conseguido recolocar o ombro no sítio, exames complementares revelaram que a lesão era mais séria, incluindo uma fractura do úmero e do ligamento anterior lábrum", adianta a RNF, em comunicado.

No mesmo documento, a equipa onde milita o piloto português revelou ainda que Miguel Oliveira e a sua equipa médica decidiram não avançar para uma cirurgia, optando por um tratamento mais conservador.

O piloto natural de Almada será rendido pelo italiano Lorenzo Salvadori, piloto de testes da Aprilia.

Esta é a segunda prova que Oliveira se vê forçado a falhar devido a lesão, depois de já ter estado ausente do GP da Argentina, segunda ronda da época.

Na altura, foi uma lesão nos tendões da coxa direita, provocada por um choque do espanhol Marc Márquez (Honda) durante o GP de Portugal, a 26 de Março, a forçar a ausência.

O português regressou no GP das Américas, que terminou na quinta posição.

Miguel Oliveira seria novamente abalroado, agora pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), no GP de Espanha do fim-de-semana. Na queda, o piloto luso deslocou o ombro esquerdo e sofreu uma pequena fractura no úmero.

O GP de França de MotoGP é a quinta prova do Mundial de Velocidade e disputa-se a 14 de Maio.