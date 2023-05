Miguel Oliveira tem fractura do úmero

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) sofreu uma fractura no úmero como consequência da queda Grande Prémio de Espanha de MotoGP, lesão confirmada pelos exames complementares, anunciou a equipa RNF.

"Depois de o ombro deslocado ter sido recolocado no sítio ainda no centro médico do circuito Angel Nieto, em Jerez de la Frontera, exames complementares realizados no hospital de Jerez de la Frontera mostraram que os danos foram maiores do que o esperado", escreveu a equipa na conta oficial do Twitter: Os exames revelaram "uma pequena fractura no úmero do ombro esquerdo".

A RNF adiantou que o piloto luso será submetido "a mais exames esta semana", mas a participação na próxima prova, a 14 de Maio, em França, está comprometida. Miguel Oliveira foi declarado "não apto" pela equipa médica mas poderá submeter-se a nova prova no dia 11, na quinta-feira antes da realização da prova francesa.

Domingo, Miguel Oliveira abandonou a corrida principal do Grande Prémio de Espanha de MotoGP, depois de ter sido abalroado pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha) na segunda curva da corrida.

É a segunda desistência em quatro provas do Mundial do piloto português, depois de no GP de Portugal, na prova de abertura do campeonato, ter sido abalroado pelo espanhol Marc Márquez (Honda), o que o levou a falhar a segunda corrida, na Argentina.