MotoGP: Miguel Oliveira abandona corrida em Portimão

Miguel Oliveira (RNF) foi este domingo obrigado a abandonar o Grande Prémio de Portugal na sequência de uma queda provocada pelo hexacampeão mundial Marc Márquez (Honda).

Miguel Oliveira (RNF) teve um início de corrida impressionante, saltando para a liderança com um arranque canhão, conseguindo conservar o primeiro lugar em toda a primeira volta até Francesco Bagnaia (Ducati) ter assumido a frente.

Depois, uma decisão incompreensível do homem da pole position, Marc Márquez (Honda), atirou por terra todas as possibilidades de Miguel Oliveira abrir o Mundial da melhor forma. No limiar da agressividade, o espanhol teve três toques antes de abalroar Miguel Oliveira, batendo logo no início no "falcão" e depois no compatriota Jorge Martin (Ducati).

À terceira pôs um ponto final na corrida do "anfitrião" e nas próprias ambições, deixando ainda Martin numa situação ingrata, com Pecco Bagnaia a disparar na frente. Miguel Oliveira foi assistido na pista, com a direcção de corrida a optar por não mostrar a bandeira vermelha que se impunha.

No final, os médicos declararam o português apto, já que escapou sem fracturas ou lesões mais graves, tendo apenas sofrido uma contusão na perna direita.

?? @37_pedroacosta takes the holeshot into the 2023 season!



Aron Canet and @TonyArbolino joined him on the podium! Full results here ??#PortugueseGP ???? pic.twitter.com/34e9eMUpoj — MotoGP™?? (@MotoGP) March 26, 2023

Acosta vence em Moto2

Em Moto2, o espanhol Pedro Acosta começou 2023 da mesma forma que fechou 2022, impondo-se por 1,358 segundos ao compatriota Aron Canet (Kalex) e 4,460s ao italiano Tony Arbolino (Kalex) para conquistar a quarta vitória da carreira na categoria.

Aos 18 anos, Acosta — "rookie" em 2022 — reforçou a candidatura à conquista do título na categoria intermédia do Mundial de velocidade, liderando desde a segunda volta para concluir as 21 voltas da corrida em 36m04,193s.

Mais renhida e emocionante, a corrida de Moto3 foi decidida por menos de duas décimas de segundo, com o espanhol Daniel Holgado (KTM) a obter a primeira vitória na categoria, após assumir o comando nas últimas cinco voltas, para cumprir a prova em 34m27,061s.

Holgado bateu o compatriota David Muñoz (KTM), por 0,160 segundos, que saiu de 13.º na grelha para garantir o terceiro pódio da carreira, e ainda o brasileiro Diogo Moreira (KTM), por 0,175s, que saiu do 16.º lugar da grelha para conquistar o primeiro pódio em Moto3.

Já depois de ter cortado a meta, enquanto ainda celebrava o triunfo, Holgado foi atingido pela CF Moto do australiano Joel Kelso, primeiro líder da corrida, que não se apercebeu da redução de velocidade do vencedor. Kelso embateu na traseira da moto do espanhol, o que provocou a queda aparatosa do australiano, assistido no centro médico.

A segunda etapa do Mundial decorre em Termas de Rio Hondo, na Argentina, já na próxima semana (2 de Abril).

Pol Espargaró transferido

Entretanto, o espanhol Pol Espargaró (GasGas), vítima de queda violenta na sessão de treinos de MotoGP de sexta-feira, foi ontem transferido para o Hospital Quironsalud de Barcelona, onde ficará sob observação. Espargaró sofreu fractura do maxilar e de uma vértebra dorsal, além de contusão pulmonar e enfrenta uma longa recuperação.