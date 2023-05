Nesta quinta, o corta-relva é um rebanho de 100 ovelhas

Quando os trabalhadores de uma quinta de energia solar no Kosovo se cansaram de desperdiçar a sua própria energia a cortar a relva à volta dos painéis solares, optaram por uma máquina muito mais verde e poderosa: um rebanho de ovelhas.

Agora, duas vezes por semana, mais de 100 ovelhas e algumas cabras pastam na quinta solar de Rogane, perto da pequena cidade de Karmenica, no Leste de Kosovo, onde estão instalados mais de 12 mil painéis fotovoltaicos.

“Os trabalhadores aperceberam-se que cortar a relva no campo era muito trabalhoso e perguntaram-me se poderia trazer as minhas ovelhas”, disse Rexhep Rrudhani, um pastor de 72 anos, enquanto ordenava aos cães que orientassem o rebanho que pastava debaixo dos painéis.

“As ovelhas comem todo o tipo de relva aqui, boa ou má, e limpam tudo. Estamos todos a ganhar algo.”

O Kosovo tem entre 12 e 14 mil milhões de toneladas de reservas certificadas de carvão de lenhite de baixa qualidade, a quinta maior do mundo. Mais de 90% da electricidade do país é produzida a partir do carvão e o restante a partir de energias renováveis, principalmente eólica e solar. O país tem como objectivo eliminar progressivamente o carvão até 2050.

“Não estamos a gastar gasolina com máquinas de cortar relva”, disse Arber Maliqi, gestor da central solar. “Produzir energia a partir do sol e cortar a relva com ovelhas significa que as coisas aqui são duplamente verdes.”