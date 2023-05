Serena Williams anuncia gravidez no tapete vermelho da Met Gala

Serena Williams confirmou que está novamente à espera de um bebé, nesta segunda-feira à noite, dizendo aos jornalistas na Met Gala, em Nova Iorque, que estavam "três" na passadeira vermelha, à qual chegou acompanhada do marido, Alexis Ohanian.

A antiga tenista, que anunciou no ano passado que estava a "evoluir para longe do ténis", escreveu num artigo da revista Vogue que queria aumentar a sua família depois de ter dado as boas-vindas à filha, Olympia, em 2017.

"Estava tão entusiasmada quando Anna Wintour nos convidou aos três para a Met Gala", disse Williams numa publicação do TikTok, na segunda-feira à noite.

Williams, amiga de longa data de Wintour, editora-chefe da Vogue e co-presidente da Met Gala, é uma participante frequente do evento anual que visa angariar fundos para o Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. Nesta edição, exibiu-se com um vestido preto justo, com tule branco a compor a saia do joelho aos pés, criando uma espécie de cauda.

O tema da gala deste ano foi Karl Lagerfeld: A Line of Beauty (Karl Lagerfeld: uma linha de beleza, em tradução livre), em homenagem ao designer, que morreu em 2019.

A atleta também teve um amigo na passadeira vermelha: o vencedor de 20 Grand Slams, Roger Federer, que participou como co-presidente do evento.