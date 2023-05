Encontro de Leituras de Maio com Simone Duarte sobre o 11 de Setembro

A jornalista brasileira autora de O Vento Mudou de Direção é a convidada do clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo no dia 9 de Maio.

O Vento Mudou de Direção, o 11 de Setembro que Ninguém Viu, da jornalista brasileira Simone Duarte, que vive em Lisboa, é o livro em discussão no Encontro de Leituras de 9 de Maio. Parte do atentado terrorista de 11 de Setembro de 2001 para contar a história de sete pessoas de países do Médio Oriente e da Ásia Central cuja vida foi afectada, directa ou indirectamente, por esse dia.

“Como me resumiu um deles: ‘Os americanos tiveram um 11 de Setembro, nós vivemos o nosso 11 de Setembro até hoje'”, escreve na introdução deste seu primeiro livro a antiga directora-adjunta do PÚBLICO, que durante quinze anos trabalhou na TV Globo e foi a voz dos atentados do 11 de Setembro de 2001 para milhões de brasileiros que assistiam à transmissão em directo naquela estação televisiva, onde era na época chefe da delegação em Nova Iorque.

Simone Duarte, que foi nomeada para um Emmy Internacional pela cobertura dos atentados de 11 de Setembro e recebeu por duas vezes o prémio da Associação de Correspondentes da ONU, é a convidada do clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo, que acontece, como habitualmente, na plataforma Zoom na segunda terça-feira do mês às 22h de Lisboa (18h de Brasília). Aberto a todos os que queiram participar, o evento pode ser acedido através do ID 820 7497 2849 e da senha de acesso 538972. Aqui fica o link.

Publicado simultaneamente no Brasil, pela editora Fósforo, e em Portugal pela Oficina do Livro, em 2021, ano em que passaram 20 anos sobre os atentados às Torres Gémeas e sobre a invasão do Afeganistão pelos EUA, O Vento Mudou de Direção, o 11 de Setembro que Ninguém Viu reconstitui várias vidas e está construído como se fosse um puzzle onde tudo aos poucos se encaixa.

O Vento Mudou de Direção - O 11 de Setembro que ninguém viu Autoria: Simone Duarte

Editora: Oficina do Livro

224 págs., 16,90€

Já nas livrarias COMPRAR

Nele cruzam-se as histórias de Ahmer, que tinha 13 anos quando foi treinado para ser um bombista suicida; de Rafi, um afegão que atravessou oito países para escapar aos talibãs, e também de Gawhar, uma afegã em fuga da ocupação americana rumo à Europa.

Há também a história do general Ehsan Ul-Haq, ex- espião chefe dos serviços secretos paquistaneses; a do jornalista Baker Atyani, a quem Osama Bin Laden deu a entrevista onde anunciou que os ataques iriam acontecer nas próximas semanas; da poeta iraquiana Faleeha Hassan, admiradora de Gabriel García Márquez e que acabou por ser obrigada a viver no país invasor; e da jovem iraquiana Gena que fugiu para a Síria sem imaginar que iria viver outro conflito.

“Com excepção de Ahmer, o menino treinado pelos Talibãs paquistaneses, todos eles são pessoas de classe média ou média alta”, escreve Simone Duarte neste seu primeiro livro. “Pessoas que tinham, poderiam ter tido ou têm vidas semelhantes às das vítimas dos ataques de 2001”.

Ao longo de dois anos e meio, a jornalista entrevistou, acompanhou e reconstituiu as suas vidas. “Dizem que o mundo nunca mais foi o mesmo depois de 11 de Setembro de 2001. Para Rafi, Gawhar, Faleeha, Gena, Ahmer, Ehsan e Baker, o mundo mudou para sempre. Estas são as minhas memórias das memórias deles”, acrescenta no prefácio deste livro Simone Duarte, que em 2004 realizou o documentário A Caminho de Bagdade sobre o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que morreu no atentado contra a sede da ONU, no Iraque, em 2003.

O Encontro de Leituras junta leitores de língua portuguesa uma vez por mês há mais de dois anos e discute romances, ensaios, memórias, literatura de viagem e obras de jornalismo literário na presença de um escritor ou especialista convidado. É moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e pelo jornalista da Folha de S. Paulo Eduardo Sombini, apresentador do Ilustríssima Conversa, podcast de livros de não-ficção, de que Simone Duarte foi convidada em Setembro de 2011.

