Um icebergue fálico à deriva no oceano

O fotógrafo canadiano Ken Pretty estava a pilotar o seu drone pelo oceano numa calma manhã de Primavera, quando se deparou com um bloco de gelo com uma forma curiosa, noticia o jornal britânico The Guardian. Era um icebergue com cerca de nove metros que apresenta uma forma fálica, avistado na costa leste de Terra Nova e Lavrador, no Canadá. A juntar ao avistamento peculiar, a história consegue ainda juntar mais um ingrediente surpreendente: acreditem ou não, o fotógrafo canadiano mora numa cidade chamada Dildo.

O fotógrafo referiu que a semelhança com um órgão genital masculino era tanta que muita gente julgou tratar-se de uma imagem falsa – incluindo no Facebook, onde partilhou a fotografia. “As pessoas não acreditam que é real”, contou, dizendo que muitas das pessoas que viram a imagem nas redes sociais pensavam tratar-se de uma montagem.

Foto O icebergue visto de outro ângulo Ken Pretty/FACEBOOK

“Ao ver de terra firme não era bem claro”, explicou Pretty, citado pelo Guardian. “Mas quando o drone lá chegou foi impressionante o quanto se parecia com… bem, vocês sabem.” Um dia depois de a fotografia ter sido tirada, a parte de cima do icebergue desmoronou-se, relata o Guardian.

Muitos turistas dirigem-se a esta região canadiana de Terra Nova e Lavrador para avistarem estes gigantescos pedaços de gelo que se desprendem da plataforma de gelo da Gronelândia e ficam à deriva no oceano Atlântico.

Os dados do Governo do Canadá citados pelo canal público canadiano CBC referem que existem cerca de 200 icebergues a passar pela costa de Terra Nova e Lavrador só nesta última semana.

Foto O icebergue visto de cima Ken Pretty/FACEBOOK

“É tudo por diversão. Hoje em dia está toda a gente preocupada com o custo de vida”, afirmou o fotógrafo. “Se este icebergue conseguir deixar um sorriso na cara das pessoas já valeu a pena.”

Ainda que a fotografia tenha servido como divertimento, as alterações climáticas causam perda de gelo e são um problema para as calotas polares, o que, por sua vez, pode levar a um aumento do nível das águas do mar (também associado à expansão térmica dos oceanos). As alterações climáticas são um perigo para toda a criosfera: a neve, os glaciares, as plataformas de gelo, icebergues, gelo dos mares, lagos e rios ou qualquer outra superfície gelada. Nos últimos anos, o gelo em várias regiões do globo tem registado um declínio sem precedentes.