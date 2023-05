Partido Colorado reafirma o seu poder no Paraguai, numa vitória que também é de Taiwan

Principal candidato opositor admitira estabelecer relações diplomáticas com a China. Vencedor vai reatar laços com Caracas e levar de novo para Jerusalém a embaixada em Israel.

As sondagens chegaram a sugerir um resultado diferente, com o rosto da aliança da oposição, Efraín Alegre, a aproximar-se das eleições com uma ligeira vantagem sobre o candidato do regime, Santiago Peña. No entanto, “uma vez Colorado, sempre Colorado”, como disse à Reuters Eugenio Senturión, eleitor de 65 anos, no bairro de Jara, em Assunção. O futuro Presidente do Paraguai conseguiu a vitória mais folgada do seu partido em 25 anos.