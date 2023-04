Salgado Zenha, um perfil sentimental

Quase 30 anos após a morte (no dia 1 de Novembro de 1993), a face humana de Francisco de Almeida Salgado Zenha começa finalmente a ressurgir na região de Braga. Foi no centro desta cidade que nasceu há 100 anos e é aqui que está centrado o programa de celebração do centenário, a 2 de Maio, daquela que é uma das figuras mais relevantes da luta antifascista e do combate ao Estado Novo. O aluno e jurista brilhantes, o advogado implacável, o político incansável. E o ser humano afável, generoso, sentimental. Um homem racional e de grandes paixões, com total disponibilidade para os outros — o país, os cidadãos, os amigos, a família.

