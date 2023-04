A avaliação digital tem futuro?

A reunião de pais tinha chegado à fase de falarmos sobre as provas de aferição que este ano seriam em formato digital. Quando me apercebi de que uma dessas correspondia a uma parte prática das Ciências da Natureza e Físico-Química, franzi o sobrolho. Como seria possível aferir competências práticas em ciência por via de uma prova digital? Será que esta via digital permite aferir o percurso de aprendizagem dos nossos filhos como se pretende? Como disse o escritor e político inglês Edward Bulwer-Lytton, “sob o governo de homens verdadeiramente grandes, a caneta é mais poderosa que a espada”. Será, então, a tecla mais poderosa do que a caneta?

