Disputa entre a China e Taiwan entra nos boletins de voto das presidenciais no Paraguai

Principal candidato da oposição diz que a relação diplomática com a ilha reivindicada pela China não está a “compensar” economicamente e abre portas ao estabelecimento de laços com Pequim.

A rede diplomática do Paraguai está longe de constar no topo da lista de principais inquietações da maioria dos seus eleitores, seguramente mais preocupados com a inflação, com a corrupção, com a segurança ou com o desemprego. Mas o desfecho da eleição presidencial deste domingo tem potencial para provocar um terramoto na estratégia de política externa que o país da América Latina tem seguido há mais de seis décadas.