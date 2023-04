Não satisfeita com explicações de Galamba, oposição pede que Costa quebre o silêncio

João Galamba prestou esclarecimentos, mas não foram suficientes para contentar a oposição. Em reacção à conferência de imprensa do ministro das Infra-estruturas, a Iniciativa Liberal e o PAN pedem ao primeiro-ministro que quebre o silêncio e dê explicações sobre os mais recentes episódios do caso TAP.

Em declarações em Viana do Castelo transmitidas pela RTP3, o presidente da IL, Rui Rocha, argumentou que após os esclarecimentos de Galamba resulta “evidente” que “quem informou a CEO da TAP da existência da reunião” preparatória da sua audição parlamentar em Janeiro, com um deputado do PS e o Governo, “foi o ministro” e que “houve troca de informações e preparação de perguntas”.

“O ministro desvaloriza, mas é evidente que a reunião serviu para deputados do PS, elementos do ministério e a CEO prepararem uma ida da TAP no dia seguinte” ao Parlamento, disse, acusando o governante de uma “clara tentativa de omissão dos factos”.

O líder da IL criticou também o "enorme silêncio" de António Costa que, aponta, tem estado “completamente ausente perante a degradação do Governo”, pedindo que o primeiro-ministro preste declarações e diga “se acha que o Governo tem condições para continuar em funções”. “Aquilo que perpassa toda esta situação é a enorme cobardia política de António Costa”, acusou.

Rui Rocha acrescentou que continua a ser necessária uma explicação sobre a intervenção dos Serviços de Informações de Segurança (SIS) no processo de recuperação do computador com informação confidencial que o ex-adjunto de Galamba tentou roubar.

PAN vai pedir audição do ex-adjunto e do director do SIS

Também a deputada única do PAN considerou, em declarações à RTP3 que, embora estivessem em causa documentos confidenciais não é "normal este escalar" da situação e, por isso, irá pedir no Parlamento não apenas a audição do ex-adjunto do ministro das Infra-estruturas, mas também a do director do SIS.

Defendendo que António Costa "não deve continuar a remeter-se ao silêncio", Inês Sousa Real apelou a que o primeiro-ministro preste esclarecimentos públicos sobre este caso e se reúna "com maior frequência com os partidos da oposição".

A parlamentar criticou ainda a forma como uma empresa em que foram injectados milhares de euros do Estado "acaba a ser gerida em whatsapps e emails", considerando que o caso TAP coloca "em causa a estabilidade e a governação do país". E, em particular, a tutela do Ministério das Infra-estruturas, a que se referiu como "preocupante".

"Há um conjunto de investimentos que podiam contribuir para a coesão social e territorial que não estão a ser feitos por estarem reféns da instabilidade política e dos casos e casinhos", afirmou.