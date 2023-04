“Teorizar” sobre “dissolução” contribui para a “ideia de crise política”

Duarte Cordeiro frisa que as “responsabilidades” sobre os “erros” do Governo “foram apuradas”. Sobre Pedro Nuno Santos, sublinha que a TAP e a CP “apresentaram resultados acima das perspectivas”.

Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Acção Climática e presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS, dá uma entrevista ao PÚBLICO sobre o momento político do Governo em que critica o Presidente da República por, ao “falar todos os dias, a propósito de episódios ou a teorizar sobre uma potencial dissolução”, contribuir “para alimentar o desejo de quem quer uma crise política, mesmo sendo artificial”. E defende que o Presidente “deve ser um dos principais preocupados em projectar uma ideia de estabilidade estrutural do país, de projectar a ideia de que as instituições funcionam”.