Cocktails com croquetes? Sim, no Porto combinam e até valem fotografias

A montra do n.º 710 da Rua de Antero de Quental era já uma marca naquela que é uma das principais ruas da cidade do Porto. Os retratos antigos, assim com os reclamos a marcas de outros tempos, eram como um convite a uma viagem no tempo, apelando aos sentidos dos mais nostálgicos do Porto de antigamente. No final do ano passado, todo esse arsenal de imagens foi tapado e deu lugar a uma montra renovada.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt