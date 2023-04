Ela adoptou um gato de quase 20 quilos. Agora estão os dois numa missão para perder peso

Patches, 18 quilos, foi deixado num abrigo da Virgínia pelo antigo dono. Depois de alguns dias no centro, os funcionários decidiram publicar uma imagem do animal e Kay Ford adoptou-o.

Patches, um gato doméstico de pêlo curto com seis anos, chegou ao abrigo Richmond Animal Care and Control, no estado norte-americano da Virgínia, no início do mês, entregue pelo dono. Os funcionários ficaram admirados com o tamanho do animal.

"Pensávamos que já tínhamos visto gatos grandes, mas ele era, sem dúvida, o maior que alguma vez vimos", afirma Robin Young, coordenadora do abrigo, explicando que o peso normal de um felino com as mesmas características de Patches ronda os sete quilos.

"Ele ficou na nossa sala de gatos, numa das jaulas maiores, mas era tão grande que mal tinha espaço para se mexer. Por isso, ficou comigo no meu escritório", revela.

No dia 19 de Abril, os funcionários do abrigo partilharam a história de Patches nas redes sociais juntamente com uma fotografia que mostra a barriga redonda, na esperança de conseguirem que fosse rapidamente adoptado. Os animais que requerem atenção e cuidados extra são, por vezes, os mais difíceis de serem escolhidos, contudo, a coordenadora do centro depressa percebeu que Patches tinha algo que sensibilizava as pessoas.

"Comecei logo a receber emails de pessoas que o queriam adoptar."

Nesse mesmo dia, Kay Ford — que vive perto da associação — recebeu uma mensagem da filha: "Este é o teu momento", lia-se. Estas palavras vinham acompanhadas da publicação do Facebook que descrevia Patches como tendo um "corpo gloriosamente guloso".

Kay sabia que a filha tinha razão. Patches era perfeito para ela. "Adoraria ajudar aquele gato", pensou para si própria. "Eu sou aquele tipo de tutor que faz o que é preciso fazer", destaca.

Há três anos, esta empresária reformada de Richmond tentou adoptar outro gato com excesso de peso da Pensilvânia, mas não foi suficientemente rápida. A filha lembrava-se deste episódio e, por isso, pensou na mãe quando se deparou com a publicação sobre Patches.

"Tive gatos toda a vida", conta a mulher, que tem um de dois anos chamado Wellesley, que também foi resgatado, e uma cadela Yorkie de 13 anos chamada Bella. "Pareceu-me ser a atitude certa."

"Talvez possamos perder peso juntos"

A publicação do abrigo já tinha sido bombardeada com centenas de comentários e partilhas e Kay sabia que tinha ser rápida. Escreveu um email para os funcionários do centro explicando detalhadamente por que razão seria a tutora perfeita para Patches.

"Sou muito flexível, reformada, passo muito tempo em casa e estou disposta a dedicar o tempo e os recursos necessários para ajudar Patches a atingir o objectivo que vocês todos estabeleceram", escreveu. "Na verdade, Patches poderia ser uma óptima inspiração para mim. Talvez possamos passar pela experiência de perda de peso juntos. Não tenho excesso de peso, mas ganhei 20 quilos durante a pandemia que adoraria perder", dizia ainda a mensagem.

A coordenadora do abrigo, ficou impressionada com os comentários à publicação, mas o carinhoso email de Kay destacou-se de entre todos os outros. "Por mais bonito que o Patches seja, no final, queríamos uma pessoa que mudasse a vida do gato para melhor e cuidasse da saúde dele", destaca Robin.

Um veterinário do abrigo fez testes e análises sanguíneas para verificar se existiam problemas subjacentes, como um problema na tiróide ou diabetes, que pudessem explicar o peso anormal do gato. Contudo, os valores estavam normais.

"Precisa de seguir um plano de perda de peso e de exercício", revela Robin, recordando o diagnóstico do veterinário.

Foto Patches pesa 18 quilos Kay Ford

Depois de analisar os emails de potenciais adoptantes, a equipa respondeu a Kay. "Achámos que ela seria a melhor opção", afirma Robin, acrescentando que perguntou à futura dona de Patches se estava disponível para conhecer o animal nesse mesmo dia.

Tão grande que as fotos não lhe fazem justiça

A mulher respondeu imediatamente com um "sim" e estava entusiasmada por conhecer o gato, no entanto, não estava preparada para o tamanho e volume de Patches. "Arrependo-me tanto de não me ter lembrado de lhe tirar uma fotografia quando virei a esquina. Era impressionante. Ele estava de lado, com as pernas minúsculas para cima e via-se a grande barriga", lembra.

"É tão grande que as fotografias não lhe fazem justiça." Também sentiu imediatamente uma ligação ao animal. "Sentei-me e ele começou a ronronar. É a coisa mais doce."

Depois de uma conversa com o veterinário sobre as necessidades específicas do gato e o regime de perda de peso, Kay assinou a papelada e oficializou a adopção. Patches veio para casa nessa tarde.

"Consigo ver nos olhos dele que tem um carácter vibrante, maravilhoso e espantoso. Mal posso esperar para que ele possa brilhar completamente quando perder alguns quilos."

A dona adianta ainda que o animal tem consulta no veterinário na terça-feira para elaborar um plano de saúde mais abrangente, que poderá incluir a prescrição de alimentos, mas por enquanto, vai continuar com a dieta especial que lhe foi dada no abrigo. Além disto, Kay incentiva-o a fazer o máximo de exercício possível, agitando-lhe brinquedos de corda.

"Ele é tão pesado neste momento que qualquer coisa mais do que andar é difícil", destaca, acrescentando que está a "ir devagar" para evitar quaisquer lesões. Em relação à sua perda de peso, diz estar a levar "muito a sério".

"Isto é apenas o começo. Mal posso esperar para ver a transformação dele", destaca.

Também está ansiosa por saber como ela mesma ficará depois de perder os quilos a mais, uma vez que o que disse no email que enviou para o abrigo, sobre suas ambições pessoais de perda de peso, era verdade.

"Se há uma altura para o fazer, agora é a altura certa", refere a dona, que criou uma página no Facebook para Patches para as pessoas poderem acompanhar o progresso na perda de peso do animal. Nos primeiros dias, a página já somava mais de oito mil seguidores que observam a jornada "do adorável e enorme gato para se tornar num felino em forma e fabuloso". No entanto, Kay pediu aos seguidores para serem simpáticos nos comentários.

No final de contas, esta mulher não é a única pessoa que se sente inspirada pelo animal. Várias pessoas comentaram na página para dizerem que se juntavam à perda de peso. "Muitas pessoas parecem achar que isto é uma inspiração para o seu próprio processo", destaca.

Foto Patches com a cadela Bella e o gato Wellesley Kay Ford

"A minha gata Greta Mae de dez quilos e eu vamos torcer por ti, Patches!", comentou uma pessoa, partilhando uma fotografia do animal. "Fico feliz por seguir a vossa viagem! Também estamos a tentar por aqui", respondeu Kay.

A dona espera ainda que a história do gato sublinhe "o poder da adopção" — tanto para os animais que precisam de um lar, como para os seus humanos. "Que outra coisa há no mundo que nos dê o amor incondicional de um animal de estimação?", questiona. "Nada."