Um cão e uma cabra são melhores amigos. Quem adoptar um tem de levar o outro

Os funcionários do abrigo Wake County Animal Center em Raleigh, no estado norte-americano da Carolina do Norte, enfrentaram um dilema quando uma cabra chamada Cinnamon e um cão chamado Felix apareceram juntos à porta.

A associação acolhe milhares de cães e gatos todos os anos e, normalmente, não aceita animais da quinta. No entanto, recorda a directora Jennifer Federico, Cinnamon e Felix pareciam estar afeiçoados um ao outro.

"Foi a primeira vez [que vimos uma coisa assim]. A maioria dos nossos cães não anda com cabras", diz a responsável que trabalha no abrigo há 12 anos.

Jennifer conta que tem visto alguns animais invulgares chegarem à associação, entre os quais galinhas e um dragão barbudo. Mas uma cabra de estimação com um bulldog americano?

Abriu uma excepção e acolheu-os no dia 13 de Março. Mas quando os funcionários os separaram e puseram cada um num recinto próprio, as coisas não correram bem. "A Cinnamon estava muito perturbada — estava a balir e a chamar pelo cão", afirma Jennifer. "Estava tão stressada e frenética que percebemos que esta dupla tinha de ficar unida."

Cinnamon e Felix dormem juntos Wake County Animal Center Se estiverem separados ficam chateados Wake County Animal Center Fotogaleria Cinnamon e Felix dormem juntos Wake County Animal Center

Pensou que o abrigo podia ficar com os dois durante alguns dias enquanto o dono, que vivia num bairro próximo, estava hospitalizado. Segundo o funcionário de controlo de animais que deixou Cinnamon e Felix no abrigo, o tutor não tinha ninguém que pudesse cuidar deles.

Contudo, isso também não correu como a associação esperava. "Passados dez dias, avisámos o dono que estava na altura de vir buscá-los, mas infelizmente ele nunca veio", explica Jennifer. "Quando isso acontece, a posse [dos animais] passa a ser nossa."

Por essa altura, a dupla já tinha conquistado os funcionários do abrigo. "A Cinnamon segue o Felix para todo o lado e percebemos que foram criados juntos." Nem precisamos de pôr uma trela na cabra — ela vai simplesmente para onde o cão for. Quando ficou perturbada, sabíamos que eles tinham de ficar no mesmo espaço", destaca a directora.

Agora, todos respeitam os desejos dos animais. "É uma dupla estranha, mas funciona para eles. Quem somos nós para julgar? Eles claramente adoram-se."

Foi assim que Jennifer soube que a associação tinha de tentar que os animais fossem adoptados em conjunto. No dia 25 de Março, um dos trabalhadores publicou [a seguinte mensagem] no Facebook: "Temos uma situação MUITO peculiar e precisamos da vossa ajuda para encontrar alguém que possa levar este par unido e encontrar-lhes a casa perfeita". "Eles são os melhores amigos e estão verdadeiramente ligados; até dormem juntos e estão juntos 24 horas por dia, excepto quando comem."

A publicação foi destacada na página Friends of Wake County Animal Center e partilhada milhares de vezes por pessoas que esperavam encontrar uma quinta onde o cão e a cabra pudessem viver. Além disto, começaram a chegar ofertas de quem tem pequenas quintas na zona de Raleigh.

No dia seguinte, tinha respondido tanta gente que o abrigo fez uma pausa nos comentários. Dois dias depois, a 27 de Março, já havia uma nova casa para o par. Segundo Jennifer, esta semana uma quinta local vai enviar uma pessoa para levar os animais, depois de Felix ser castrado.

"Eles têm outras cabras e esperemos que, com o tempo, integrem a Cinnamon no rebanho", declarou a directora que também se diz aliviada pelos animais ficarem juntos. "Eles são melhores amigos adoráveis", afirmou, acrescentando que a cabra gosta de brincar com Felix no exterior do abrigo, que está com coberto com relva sintética em vez de natural. "Encontrou algumas ervas daninhas nas bordas e comeu-as. A situação ideal para ela seria pastar numa quinta algures com o cão por perto", destaca.

Jennifer explica que o cão é mais tranquilo do que Cinnamon e está igualmente feliz por estar com humanos. "Ele é um grande bulldog cabeçudo e, se quisesse, podia atacá-la. Mas parece gostar realmente de estar perto dela. No outro dia, levámo-lo por breves instantes para ver como se dava com outros cães e quando voltou lambeu a Cinnamon para lhe dizer: 'Voltei'", conta.

Enquanto os planos para levar a dupla para a nova casa permanente são finalizados, os animais parecem contentar-se em dormir a sesta e brincar juntos no abrigo. Ainda assim, destaca, precisam de ser separados por uma divisória na jaula quando comem.

"A Cinnamon não gosta muito disso, mas se não o fizéssemos o Felix comeria toda a comida dela", explica a directora, observando que um funcionário comprou uma mistura especial de kibble (ração para ovinos) numa loja local de fornecimento agrícola. "Ela também adora comer, mas adora sobretudo aninhar-se com o Felix. "Esperemos que eles tenham muitos anos felizes juntos", conclui.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post