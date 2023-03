Carol fotografa os cães dos abrigos nos Estados Unidos — e em poucos dias arranja-lhes uma casa

Carol Arscott passa os dias a fotografar cães de vários abrigos nos Estados Unidos e o objectivo é claro: conseguir que alguém repare neles e que sejam adoptados. A ideia, que começou há oito anos em parceria com uma associação de protecção animal do condado de Delawere, na Pensilvânia, acabou por ser um sucesso, ao ponto de receber pedidos de abrigos de todo o país.

“Os animais trazem-me alegria. Fotografá-los não é trabalho. É uma forma de aliviar o stress e também tempo de brincadeira”, começa por explicar ao P3.

Com esta “brincadeira”, já fotografou dezenas de gatos, pássaros, porcos e até cavalos, mas quando trabalha com abrigos a grande maioria dos retratos são de cães. Só nas sessões que fez durante a época natalícia fotografou mais de 300, a maioria já sénior, com problemas de saúde, ou que está há mais tempo à espera de um dono. “A maioria é adoptada poucos dias depois da publicação das fotos”, afirma.

Em cada imagem, Carol pretende “mostrar a personalidade” dos animais em jardins, rios e até parques de estacionamento. “Quero que as pessoas imaginem como seria ter aquele cão ou gato como um membro da sua família. Em vez de [fotografar] um cão numa transportadora ou na sala de um abrigo, mostro-o no exterior, a brincar, correr, segurar uma bola ou de pé orgulhoso e pronto para a ir para a nova casa”, completa.

A norte-americana, que também adoptou dois cães e uma gata que fotografou, criou a página de Facebook Rescue for Rescues onde ensina e guia as pessoas a captar imagens como as suas. “Digo-lhes onde é que o cão deve estar para que a iluminação seja melhor. Quando tudo está certo, tiro a fotografia clicando num botão do meu computador e depois posso editá-la.”

Carol tem o sonho de fotografar animais que estão em associações no resto do mundo. Enquanto esse dia não chega, trabalha no livro cujos lucros reverterão para o abrigo Delaware Valley Golden Retriever Rescue.

O fotógrafo João Azevedo tem um projecto semelhante em abrigos e associações portuguesas, o Be My Friend. Vale a pena espreitar a conta de Instagram.

