Um gato foi tatuado e maltratado numa prisão do México. Procura agora um novo lar

Procura-se: um novo lar para um felino único no México.

O gato da raça sphynx, que ainda não tem nome, tem cerca de 1 ano e passou semanas na cidade mexicana de Juárez sob os cuidados de agentes de resgate de animais depois de a polícia o ter encontrado numa prisão, onde foi mal tratado por um gangue criminoso.

Os membros do gangue até tatuaram a pele sem pêlo do gato: tem agora tatuagens de ambos os lados do seu corpo esguio e cinzento. Numa delas lê-se "Made in Mexico".

As autoridades dizem que estão agora à procura da família certa para levar o gato, que não está à venda, para a sua casa.

"É muito sociável e está em boa forma, sem infecções", disse Cesar René Diaz, director de ecologia da cidade de Juárez, à Reuters.

Uma comissão de autoridades municipais tomará a decisão final sobre a adopção antes de apresentar o gato à sua nova família numa cerimónia a 1 de Março.