A seca em Portugal vista do espaço

Imagem captada por um dos satélites do programa Copérnico, no dia 24 de Abril, mostra a região do Algarve - uma das mais afectadas pela seca - pintada sobretudo em tons de castanho.

Quase metade do território continental de Portugal está enfrentar uma seca hidrológica. A imagem, captada por um dos satélites do programa Copérnico no dia 24 de Abril, mostra a região do litoral do Algarve pintada sobretudo em tons de castanho, destacando-se as zonas de Portimão e Faro.

O mais recente boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), de Março de 2023, indicava que 48% de Portugal se encontrava em situação de seca. As áreas mais afectadas estão no Sul do país, sendo a região algarvia uma das mais afectadas.

O calor de Abril não vai ajudar esta situação. O IPMA prevê para esta quinta-feira temperaturas entre 33 e 35 graus Celsius, podendo atingir localmente os 37 graus no interior de algumas regiões de Portugal continental. Se assim for, haverá uma actualização do extremo climatológico para o mês de Abril, de 36 graus Celsius, registado no dia 20 de Abril de 1945 em Pinhão. Ou seja, podemos quebrar mais um recorde.

A escassez de água nos solos não é só um problema português. Dados do Observatório Europeu da Seca (EDO, na sigla em inglês) revela que mais de 28% do território analisado — ou seja, a Europa até à Turquia e ao Cáucaso, bem como a costa do Magrebe — encontrava-se em estado de seca de 1 de Abril a 10 de Abril passado.