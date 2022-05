Portugal continental mantém situação de seca no final de Abril

Todo o território de Portugal continental estava em situação de seca no final de Abril. A maior parte do território encontrava-se em seca moderada (87,2%), de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No último dia de Abril, 8,5% do território estava em seca fraca e 4,3% em seca severa. Não se registava seca extrema.

No final de Março, Portugal continental tinha registado um desagravamento da situação de seca meteorológica em todo o território, deixando de haver regiões em situação de seca extrema. Nessa altura, 81,7% de Portugal continental estava em seca moderada, 15,9% em seca severa e 2,4% em seca fraca.

O IPMA define quatro tipos de seca: meteorológica, agrícola, hidrológica e socioeconómica. A seca meteorológica está directamente ligada ao défice de precipitação, quando ocorre menos chuva do que é normal.

O relatório indica que no final de Abril se verificou uma diminuição da percentagem de água no solo em quase todo o território, realçando a região do interior Norte e Centro e as regiões do Vale do Tejo e do Baixo Alentejo, com valores inferiores a 20%.

Além do índice de seca, o boletim climatológico do IPMA indica que Abril foi um mês normal em relação à temperatura do ar e seco em relação à precipitação.

Os valores médios da temperatura média do ar, de 13,38 graus Celsius, e da temperatura máxima, de 18,96 graus, foram superiores ao valor normal. Já o valor médio de temperatura mínima do ar, de 7,81 graus, foi inferior ao valor normal, sendo o quinto mais baixo desde 2000.

A temperatura mais baixa foi registada a 4 de Abril nas Penhas Douradas: 6,5 graus Celsius negativos. O valor mais alto foi obtido em Santarém a 30 de Abril: 31,4 graus.

Quanto ao valor médio da quantidade de precipitação em Abril, o IPMA revela que foi de 58,3 milímetros, inferior ao valor normal do período 1971-2000.