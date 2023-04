Situação de seca aumentou no Sul de Portugal em Março

Boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que a 31 de Março, 48% do território encontrava-se em seca. Distritos de Setúbal e Beja em situação de seca severa.

A situação de seca meteorológica aumentou em Portugal continental durante o mês de Março, piorando na região Sul, segundo o último boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A 31 de Março, 48% do território encontrava-se em seca meteorológica, enquanto no último dia de Fevereiro a percentagem era de 28%.

De acordo com o IPMA, verificou-se um aumento da intensidade da seca meteorológica na região Sul, destacando-se os distritos de Setúbal e Beja e alguns locais do sotavento algarvio, que se encontram na classe de seca severa.

Por outro lado, verificou-se na região Norte e Centro uma diminuição das classes de chuva e alguns locais da região Nordeste já se encontravam em situação de seca fraca, no último dia do mês.

No final de Março, 24% do território estava na classe normal, 23,7% em seca fraca, 15,5% em chuva fraca, 14,2% em seca moderada, 10,2% seca severa e 2,4% em chuva moderada.

Março quente e seco

O IPMA reforça que no final de Março, os valores de percentagem de água no solo apresentavam uma diminuição significativa em todo o território, com excepção do litoral Norte onde se verificou um aumento nos distritos de Viana do Castelo, Braga e parte do distrito de Vila Real.

O instituto classifica em nove classes o índice meteorológico de seca, que varia entre "chuva extrema" e "seca extrema". Além do índice de seca, o Boletim Climatológico do IPMA indica que o mês de Março classificou-se como quente e seco.

Os valores médios da temperatura média, da máxima e da mínima foram em Março superiores ao normal. No que diz respeito à precipitação, o IPMA adianta que o valor médio da quantidade de precipitação em Março, 47,9 milímetros, corresponde a 78% do valor normal.

Durante o mês ocorreram valores de precipitação mais significativos na primeira quinzena do mês e em especial na região Litoral Norte e Centro.