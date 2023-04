Já pode usar a mesma conta de WhatsApp em vários telemóveis

Vai ser possível usar a mesma conta de WhatsApp (associada a um número telefone) em mais do que um telemóvel ao mesmo tempo. Com a novidade, quem tem dois números de telefone (por exemplo, um pessoal e outro para o trabalho) passa a poder aceder às mesmas contas de WhatsApp em ambos os dispositivos.

A informação foi avançada esta terça-feira por Mark Zuckerberg, presidente executivo da Meta (dona do WhatsApp, Instagram e Facebook). “A partir de hoje podem usar a mesma conta de WhatsApp [num máximo de] quatro telemóveis”, detalhou.

Para activar a funcionalidade, que vai começar a ser disponibilizada globalmente ao longo das próximas semanas, o utilizador terá de solicitar um código de utilização única através da versão web do WhatsApp (web.whatsapp.com).

Em 2022, a Meta já tinha expandido a utilização da mesma conta de WhatsApp no telemóvel e no computador via código QR.

A empresa argumenta que associar a mesma conta de WhatsApp a vários telemóveis ao mesmo número facilita a troca de mensagens, especialmente para pequenos comerciantes que utilizam a versão para negócios do WhatsApp e querem manter o contacto com alguns clientes através do telemóvel pessoal.

A equipa do WhatsApp salienta que continua a utilizar encriptação "ponta a ponta". Isto quer dizer que durante uma troca de mensagens, o conteúdo só pode ser lido pelos dois extremos da comunicação: o remetente e o destinatário. Em teoria, o sistema deve impedir intrusos de aceder ao tema da conversa (por exemplo, os fornecedores de Internet).

Já era possível aceder a diferentes contas de WhatsApp no mesmo telemóvel ao definir uma como conta profissional (WhatsApp Business) e outra pessoal. Em alguns telemóveis Android, também é possível duplicar apps de mensagens nas definições e utilizar uma conta diferente para cada uma (Definições > Funções avançadas > Dual messenger > WhatsApp). Só que, até agora, não era possível aceder à mesma conta de WhatsApp em dispositivos diferentes.