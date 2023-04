Voos em família com balões, papagaios e leques

FESTIVAIS

Sabor & Vilariça Balloon Fest

26 a 30 de Abril

Alfândega da Fé, Mogadouro, Vila Flor, Torre de Moncorvo e Macedo de Cavaleiros são as coordenadas apontadas no mapa da edição de estreia do Sabor & Vilariça Balloon Fest.

Durante cinco dias (um para cada concelho, pela mesma ordem), há balões de ar quente a colorir os céus do Nordeste Transmontano e a emoldurar os lagos do Sabor, o último grande rio “selvagem” da Península Ibérica. Com as atenções centradas nos voos livres da alvorada (entre as 6h30 e as 7h30) e nos baptismos de voo ao anoitecer (das 21h às 23h), o programa alinha ainda o espectáculo de luz e música Night Glow (dia 28, às 21h, no Santuário Senhora da Lapa, em Vila Flor).

Promovido pela AMBS - Associação de Municípios do Baixo Sabor, em parceria com o Turismo Porto e Norte, os municípios envolvidos e a Windpassenger, o festival tem entrada livre. A inscrição nos voos está sujeita a reserva no site oficial.

Festival Internacional de Papagaios

30 de Abril

O Parque Verde da Várzea, em Torres Vedras, dá corda à segunda edição do festival que põe no ar papagaios “acrobáticos, gigantes e estáticos”, manobrados por equipas de Portugal, Itália e França.

A iniciativa está integrada no programa de comemorações dos 20 anos do parque urbano e vem complementada por ateliês e animação infantil. Domingo, das 9h30 às 19h, com entrada livre.

TEATRO

Antiprincesas: Antónia Rodrigues

28 a 30 de Abril

Frida Kahlo, Carolina Beatriz Ângelo, Clarice Lispector, Leonor Marquesa de Alorna, Juana Azurduy. À colecção de “mulheres comuns, heroínas na vida real que desafiaram os cânones e revolucionaram o mundo”, que inspirou o trabalho do Teatro Meia Volta, junta-se mais uma: Antónia Rodrigues.

Marinheira e heroína de guerra do século XVI, é ela a protagonista do novo capítulo da série Antiprincesas, criada por Cláudia Gaiolas para homenagear mulheres que marcaram a História.

A peça estreia-se no Parque José Gomes Ferreira (Mata de Alvalade, em Lisboa), sexta às 10h30, repetindo a dose no sábado e no domingo, às 11h e às 16h. A entrada é livre.

Foto Antiprincesas: Clarice Lispector DR

O Barbeiro de Sevilha

29 e 30 de Abril

“Um espectáculo como os de teatro mas com mais música e uma orquestra, e no qual as personagens (aos safanicos e abanecos se forem marionetas) fazem coisas incríveis, como por exemplo birras mas a cantar”.

É nestes moldes que se apresenta a peça da Companhia de Teatro de Almada, encenada por Teresa Gafeira com base na famosa ópera composta por Gioachino Rossini, que pretende mostrar aos mais novos de que é feita uma ópera.

Sobe ao palco do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, sábado, às 16h, e domingo, às 11h e às 15h. A entrada custa 10€.

O Gato das Botas

1 de Maio

O Coliseu Porto Ageas cede o palco às aventuras de um gato falante, matreiro e astuto, que vai mostrar ao rapaz seu dono o verdadeiro significado de riqueza.

Uma história inspirada no conto clássico de Charles Perrault que mantém a actualidade num mundo cheio de “novos modelos, tecnologias, informações e acessórios” onde “parece que nada é já suficiente”, detalha a sinopse.

A produção da Whitesounds está em cena na segunda, às 17h, com bilhetes entre 13€ e 15€.

Capuchinho

3 de Maio

Pelo Teatro Plage, uma peça de teatro-dança para bebés inspirada no conto clássico do Capuchinho Vermelho e nos “inesperados contrastes” que habitam esta história encantada.

Para ver quarta, às 10h30 e às 14h30, no Teatro Lethes, em Faro. A entrada custa 5€.

MÚSICA

Pequena História de Um Povo com Memória

29 de Abril

A Casa da Música do Porto dá notas sobre a liberdade.

Num concerto que traz nas pautas as memórias do que não se podia dizer, ouvir e ver, contam-se histórias de “como era e como é” para passar aos mais jovens “a ideia de liberdade e a capacidade de desfrutar e cuidar dela no presente, comunicando, cantando, revolucionando”, explica a folha de sala.

Com interpretação do Quarteto Contratempus, tem lugar no sábado, às 16h, na sala portuense. A entrada custa 8€.

MUSICAL

A Orquestra

30 de Abril

Sob a batuta de Ricardo Neves-Neves e do Teatro do Eléctrico, abre-se a cortina a uma orquestra alinhada entre os instrumentos musicais propriamente ditos e as relações entre melodias, interpretação, fruição sonora e imagens mentais que daí brotam. A marcar o passo aos andamentos estão composições como Pedro e o Lobo de Prokofiev, O Carnaval dos Animais de Saint-Saëns, O Quebra-Nozes de Tchaikovsky ou Sebastião e Sebastiana de Mozart.

No Auditório do Solar da Música Nova, em Loulé, domingo, às 10h e às 11h30. O bilhete custa 5€.

Foto A Orquestra do Teatro do Eléctrico José Cruz

O Meu Melhor Amigo

1 de Maio

No Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz entra em cena “um hino bem português, recheado dos valores mais importantes da vida”. Promovido pela Plano 6 e direccionado a maiores de três anos, leva a palco gatos, fados, guitarradas e amizades improváveis nas ruelas de um bairro típico português.

Segunda, às 16h30, com bilhetes a 10€.

EXPOSIÇÃO

Na Senda dos Leques Orientais

13 de Abril a 10 de Setembro

A história, os traços característicos e as utilizações dos leques chineses na Europa a partir do século XVI dão o mote à nova exposição do Museu do Oriente, em Lisboa.

Reúne 180 peças, entre leques, pintura, escultura, fotografia, porcelana e documentos gráficos, provenientes do acervo do museu mas também de outras instituições e coleccionadores privados, que testemunham “a riqueza material dos leques, a par da sua carga simbólica enquanto instrumento cerimonial e de comunicação social”, revela a folha de sala.

De vários modelos e estilos decorativos, os exemplares servem-se de materiais como a madrepérola, o marfim, a seda ou o papel para passar mensagens sociais e culturais de “luxo, exotismo, estatuto e poder”. A curadoria vem assinada por Paulo de Assunção.

Aberto a visitas de terça a domingo, das 10h às 18h (sexta encerra às 20h), com bilhetes a 6€.