Quer comprar uma ilha a bom preço? Há uma proposta “selvagem” na Escócia

A descrição do anúncio — com fotografias evidentemente pouco variadas — apresenta a Ilha Barlocco como a mais ocidental das Ilhas de Fleet, em Fleet Bay, na costa Oeste da Escócia, que se estende por cerca de dez hectares. Neste pedaço de terra acessível apenas por barco ou a pé na maré baixa, não existe qualquer edificação, nem sequer qualquer registo histórico.

A página da agência imobiliária refere-se à localização como "deslumbrante" e com vistas "deslumbrantes". Sublinha ainda a existência de uma "praia rochosa" no lado Oeste, onde um barco pode ser ancorado.

Apesar de tudo, o agente imobiliário David Corrie não parece ter problemas em encontrar interessados, que vão chegando de várias partes do globo. “Para quem deseja ficar na ilha por qualquer período de tempo, a única solução seria uma solução fora da rede, como energia solar”, disse ao The New York Times, explicando que as protecções ambientais impedem os proprietários de instalar facilmente qualquer estrutura permanente na ilha.

Os interessados, de Itália, Alemanha, Noruega, Grã-Bretanha e até dos Estados Unidos, são pessoas que vêem uma oportunidade de se "ligarem à terra e à natureza", diz.

Se estiver interessado, aqui fica o link do anúncio da propriedade. E, já agora, mais um par de conselhos: "As visitas são feitas mediante notificação prévia e não precisam de ser acompanhadas. Mas os interessados devem, claro, tomar o devido cuidado e consideração com o gado que pode estar a pastar no terreno" e, sublinhe-se, com a maré." Vá na maré baixa e regresse antes de chegar a maré cheia.