Final da Liga dos Campeões nos EUA? É “possível”, admite presidente da UEFA

O evento desportivo nunca se realizou fora do continente europeu. O presidente da UEFA reconhece, no entanto, que a diferença de horário seria um problema.

A final da Liga dos Campeões da UEFA pode realizar-se nos Estados Unidos no futuro, para capitalizar a crescente popularidade do desporto no país, admitiu o presidente da organização, Aleksander Ceferin.

O principal evento do futebol europeu nunca se realizou fora do continente europeu desde o início da competição, em 1955, mas Ceferin disse que uma ruptura com a tradição pode estar em cima da mesa.

"É possível. Começamos a falar sobre isso, mas tivemos a Copa do Mundo, em 2024 será o Euro, este ano [a final da Liga dos Campeões] é em Istambul, em 2024 será em Londres e em 2025 será em Munique e depois disso, vamos ver", disse Ceferin ao podcast "Men in Blazers".

"O futebol é extremamente popular nos Estados Unidos nos dias de hoje... Os norte-americanos estão dispostos a pagar pelo melhor e nada menos do que isso. Portanto, eles vão seguir o futebol europeu como os amantes de basquetebol na Europa seguem a NBA", referiu.

"O que me chocou (sobre o público norte-americano) foi que as finais do Campeonato Europeu foram vistas por mais pessoas nos Estados Unidos do que as finais da NBA... Em 30 jogos dos Euros, a audiência foi como a do Super Bowl", acrescentou.

O Super Bowl deste ano atraiu uma média de 113 milhões de telespectadores na televisão e plataformas digitais dos EUA.

No entanto, Ceferin disse que a diferença de horário seria um problema, porque quando os jogos tivessem início à tarde na costa do Pacífico, começariam por volta da meia-noite na Europa.

Os Estados Unidos serão co-organizadores do Campeonato do Mundo de 2026, juntamente com o México e o Canadá.

Ceferin, que é presidente da UEFA desde 2016, foi reeleito sem oposição durante o Congresso Ordinário em Lisboa no início deste mês e vai cumprir um mandato de quatro anos até 2027.