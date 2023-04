Charlie Watts: seis décadas no furacão rock’n’roll, a olhar de fora

Charlie’s Good Tonight conduz-nos pela vida de um apaixonado por jazz, que sonhava ser um cavalheiro dandy do século XIX, a quem calhou ser baterista da maior banda rock’n’roll do planeta.

“Eu não conseguia ver o outro lado do palco, mas ouvia o baterista. Tentava encontrar um espaço para ver bem o palco e havia um triângulo entre o cotovelo e o rabo não sei de quem e só via essa mão a marcar um backbeat perfeito. E foi assim que conheci a mão esquerda do Charlie Watts.” Abril de 1962, Ealing Jazz Club, a sala no oeste londrino que se tornaria palco e um dos principais centros de difusão na capital inglesa do som e da energia dos blues e rhythm’n’blues nascidos nos Estados Unidos, que teriam papel determinante na revolução musical britânica da década de 1960.