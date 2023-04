“Risco está a aumentar”: surtos do vírus de Marburgo renovam alerta para zoonoses

A Guiné Equatorial e a Tanzânia são países novatos a lidar com o vírus de Marburgo – e os mais recentes, ambos com surtos em curso. Tal como estes dois países africanos, o Gana teve os primeiros casos na sua história no Verão de 2022 ou a Guiné-Conacri em 2021. A cadência de surtos mais regulares relança o alerta para as doenças transmitidas de animais para humanos (as zoonoses) – a mpox ou a covid-19, cuja hipótese mais plausível ao momento é a contaminação através de animal, são exemplos recentes e com impacto global desta transmissão. Não é um alerta novo, como as suas razões não o são: alterações climáticas, maior contacto entre animais e humanos e a falta de investimento em cuidados de saúde nos países mais pobres.

