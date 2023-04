Em Melgaço, há “festa rija” com Alvarinho e fumeiro

Provas comentadas, degustações, tasquinhas, conversas e animação musical dão corpo à Festa do Alvarinho e do Fumeiro, entre 28 e 30 de Abril.

Nasceu em 1995 para mostrar os produtos da terra à população local. De montra estendida às riquezas e potencialidades do território – e numa tradição que todos os anos atrai visitantes nacionais e da vizinha Espanha (este ano a bitola aponta aos 50 mil fregueses) –, a Festa do Alvarinho e do Fumeiro reforçou os créditos de Melgaço no calendário gastronómico nacional.

É hoje um certame onde os vinhos, o fumeiro, os petiscos e o artesanato partilham as honras de destaque com as “actividades que com eles se relacionam” e com a oferta turística da região, sendo esta “uma oportunidade única para a criação e a consolidação de laços entre os agentes do comércio, os consumidores e a produção”, explica a cartilha da festa, organizada pelo município em parceria com a Essência, Co.

É com estas medidas e cerca de meia centena de expositores que se anuncia mais uma edição da iniciativa, que assenta arraiais no Largo da Feira, entre 28 e 30 de Abril.

Cabrito, lampreia, sável, cozido, feijoada, presunto, salpicão, broa ou mel são alguns dos representantes da boa gastronomia da região, sempre acompanhada (e regada) com o vinho da casa.

A dar conduto à ementa das tasquinhas, o programa desta “festa rija” alinha Conversas sobre o Vinho orientadas pelo sommelier Manuel Moreira – A criatividade e inovação no Alvarinho (dia 28, às 19h30); Alvarinhos com idade, um prazer sublime (dia 29, às 19h); e Alvarinho, o cheiro e sabor da originalidade (dia 30, também às 19h) –, showcookings de Hernâni Ermida, Hélio Loureiro e Vítor Matos (dias 28 e 29, às 16h; e dia 30, às 14h30), provas comentadas, degustações, concursos e animação musical (arruadas e ranchos incluídos).

Paralelamente, decorrem jornadas gastronómicas em vários restaurantes da cidade, visitas de enoturismo à Quinta de Soalheiro e actividades mais ou menos radicais, como rafting, rappel, escalada, slide, passeios TT ou caminhadas (programa detalhado aqui).

A entrada no recinto da festa é gratuita; os kits de prova (copo + porta-copo) estão disponíveis por 2,50€.

As portas estão abertas das 10h às 4h, excepto no último dia, em que encerram às 21h.