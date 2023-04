Empresa japonesa perde contacto com sonda momentos antes da alunagem

Pouco antes de alunar, o módulo da ispace perdeu contacto com a Terra. As investigações continuam, mas a empresa diz que se pode começar a assumir que se falhou a alunagem.

Até poucos minutos antes da alunagem tudo parecia estar a correr bem. Contudo, mesmo quando estava quase a chegar à Lua, o veículo da empresa japonesa ispace perdeu o contacto com a Terra. Já depois das 18h (hora de Lisboa), a empresa anunciava que as comunicações tinham sido perdidas e que se poderia pressupor que a alunagem não tinha sido bem-sucedida. Em comunicado, a ispace diz que está a verificar o estado do módulo e que dará notícias em breve. Se tudo tivesse corrido como planeado, este módulo seria o primeiro do sector privado a alcançar, com sucesso, o solo lunar.