Sondagem: PSD ultrapassa PS, mas direita continua a precisar do Chega para ter maioria

Sondagem da Aximage apanha impacto do IVA zero e do aumento dos salários da função Pública mas inquéritos foram feitos antes do anúncio da subida das pensões.

O PSD ultrapassou o PS na sondagem da Aximage para o DN, JN, e TSF, por uma curta margem de três décimas. Apesar disso, o partido liderado por Luís Montenegro não reúne as condições para governar sozinho, precisando do Chega para uma maioria de direita.

De acordo com a sondagem revelada esta segunda-feira, e se as eleições fosse hoje, o PSD teria 28,6% das intenções de voto, o PS teria 28,3% e o Chega seria o terceiro partido mais votado com 12,1%.

Seguiam-se o BE com 6,3% das intenções de voto, a IL com 6,1%, o PAN com 4,5%, a CDU com 3,5%, o Livre com 2,7% e o CDS com 1,3%.

Somados os votos dos partidos à direita - PSD, Chega, IL e CDS - este bloco teria 48%. Sem o Chega, o bloco à direita teria 36%.

Já a esquerda toda junta (PS, BE, CDU e Livre) teria 40,8%, um resultado que subiria para 45,3%, se o PAN se juntasse.

Apesar de o PS ter um resultado pior do que o PSD no barómetro de Abril, o partido liderado por António Costa registou uma melhoria (de 1,2 pontos) face ao último inquérito, de Janeiro. O PSD também regista uma recuperação em relação a Janeiro e mais robusta do que a do PS (de quatro pontos).

Esta tendência pode revelar que o PSD estará em recuperação e o PS - apesar de ter sido ligeiramente ultrapassado - também consegue alguma recuperação. Embora o trabalho de campo não incorpore o possível impacto de medidas como o IVA zero ou o aumento para a Função Pública (ambas anunciadas a 24 de Março), ele ainda não pode reflectir o anúncio do aumento das pensões que aconteceu a 17 de Abril. Isto porque as 805 entrevistas foram feitas entre os dias 10 e 14 de Abril.