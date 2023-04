Costa anuncia aumento das pensões de 3,57% a partir de Julho

O Governo aprovou no Conselho de Ministros extraordinário desta segunda-feira um aumento intercalar das pensões a partir do próximo mês de Julho em 3,57%, de modo a compensar os pensionistas pela forma como as reformas foram actualizadas em 2023, anunciou em conferência de imprensa o primeiro-ministro, António Costa.

Somando esta correcção ao aumento que está em vigor desde Janeiro, os reformados terão a sua pensão actualizada ao valor que resulta da lei de bases da Segurança Social, frisou Costa, para explicar que será a partir do valor da pensão de Dezembro de 2023 que será calculada a actualização das pensões para o próximo ano de 2024.

Esta actualização intercalar permite compensar na totalidade a forma como o Governo decidiu actualizar as pensões em 2023, porque, em vez de aplicar o aumento regular das reformas que resultava da fórmula de actualização, o executivo decidiu entregar metade em 2022 (sob a forma de um complemento) e fazer uma actualização mais baixa em 2023, entregando a outra metade através da actualização do valor mensal.

Se nada fizesse, a base de cálculo para a actualização das pensões em 2024 seria menor, o que, com esta solução de fazer uma subida intercalar de 3,57%, já não se coloca.

Costa sublinhou que o Governo disse sempre que iria garantir a reposição integral das pensões no próximo ano.

“Mantemo-nos firmes no nosso compromisso de proteger o rendimento das famílias e de contribuir para a melhoria desses rendimentos, respeitando sempre a cautela e a prudência necessária para garantir que nunca daremos um passo maior do que a perna”, disse, para justificar o facto de essa solução só ser agora anunciada, em função da evolução da economia, da trajectória orçamental, incluindo da dívida pública, e das contas da Segurança Social.

Ao lado do primeiro-ministro, a ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, salientou a melhoria que se está a verificar na receita e no saldo do sistema de previdência da Segurança Social, graças a um aumento do número de trabalhadores activos que contribuem para o sistema, o que se deve por exemplo à entrada de trabalhadores que estavam a margem e não pagavam contribuições, ao aumento do valor dos salários, ao aumento do número de emigrantes trabalhadores e da redução do número de cidadãos desempregados.

Com o pressuposto da rendibilidade do fundo de estabilização financeira da Segurança Social e com as previsões baseadas nesta dinâmica, o Governo está a prever “um aumento do saldo previdencial durante a próxima década” que permitirá adiar para 2033 “o cenário dos primeiros saldos negativos do sistema previdencial”, anunciou Godinho. Este cálculo, explicou, já inclui o impacto deste aumento intercalar das pensões, “assim como a garantia da base da actualização para 2024”.