A data assinala-se este domingo com uma série de actividades distribuídas pelo país, muitas delas voltadas para os mais novos. A ideia é juntar as pessoas em torno das palavras.

Oferta de livros a bibliotecas e leitores, sessões de conversa e leitura com autores e ainda programas pensados para as crianças, como horas do conto, são algumas das iniciativas previstas para o Dia Mundial do Livro, que se assinala no domingo.