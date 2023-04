Tem fotos do dia 25 de Abril de 1974? Envie-nos

Tirou fotos do dia 25 de Abril? Ou tem em casa fotos desse dia? Quer partilhar com o PÚBLICO e os seus leitores as suas imagens e a sua história? Envie-nos para 25deabril@publico.pt.

A foto que ilustra este artigo é de Félix do Nascimento Esteves que em 1974 era estudante de Direito e correu para a Baixa de Lisboa com a sua máquina fotográfica quando soube que estava em curso um golpe militar. No ano passado, ao fim de 48 anos, partilhou com o PÚBLICO as suas fotografias e as suas memórias desse dia.