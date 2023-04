DJ português Holly volta ao Coachella: “Todos podemos viver a nossa utopia”

Holly sobe ao palco do Coachella no próximo sábado, 22 de Abril. Não é novidade: o produtor português, Miguel Oliveira no cartão de cidadão, natural das Caldas da Rainha e a viver em Los Angeles, actua pela terceira vez no festival da Califórnia.

“O convite surgiu pela curadoria do palco Do LaB [de música electrónica] e é um b2b com o meu amigo Machinedrum”, conta o artista ao P3. Devia ter acontecido em 2020, mas a pandemia fez com que tivessem de adiar por três anos.

Repetente naquele que é um dos maiores festivais do mundo, Holly garante que “o entusiasmo é o mesmo”, mas “sem os nervos ou o sentimento de overhype”: “Vou viver o festival de uma forma mais presente.”

No currículo de Holly surge também uma nomeação para um Grammy na categoria Melhor Álbum de Dance/Electrónica: co-produziu oito faixas do álbum Planet Mad, de Baauer. Uma dessas, Hot 44, fez parte da banda sonora do Batman de Matt Reeves.

Holly deixa uma palavra aos artistas portugueses que estão a começar a carreira: “Todos podemos viver a nossa utopia e fazer os sonhos acontecer.” E acredita que “é uma questão de tempo” até que outros artistas pisem aquele palco — menciona Slow J, com quem trabalha com regularidade e para quem co-produziu recentemente Where U @.

“Se eu consigo chegar até aqui, todos conseguimos”, atira. “E não tem de ser o Coachella, mas qualquer ‘Coachella’ ou sonho em qualquer lugar do mundo.”