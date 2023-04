Há novo miradouro na serra da Estrela: uma “levitação sobre a paisagem” do Covão

A Câmara da Covilhã inaugura no sábado, no Parque Natural da Serra da Estrela, o Miradouro do Covão, a quarta estrutura do género e que o município espera que venha a ser mais um local "de contemplação" na montanha.

Segundo o vereador com o pelouro do Turismo, José Miguel Oliveira, em declarações à agência Lusa, este é um investimento de cerca de 237 mil euros.

Em comunicado, a autarquia explicou que o equipamento, que integra a Rede de Miradouros da Serra da Estrela, resulta de "uma requalificação que implicou a introdução de uma plataforma suspensa, projectando-se sobre o vale, adicionando uma outra perspectiva que só poderia ser conseguida através deste prolongamento".

Foto Miradouro do Covão CM Covilhã

A intervenção permite que os visitantes "possam ter as melhores condições para a fruição de uma paisagem arrebatadora".

Segundo a Câmara da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, o novo miradouro, localizado no sentido ascendente da Estrada Nacional 339, de acesso à Torre, faz quem o visita sentir-se suspenso sobre a paisagem, "acima do solo".

Foto Miradouro do Covão CM Covilhã

"Trata-se de um espaço que, esperamos, criará memórias e servirá como referência pela sua qualidade paisagística e arquitectónica, enraizando-se na vivência da serra da Estrela", sublinhou o município, liderado pelo socialista Vítor Pereira.

A Câmara da Covilhã acrescentou que a estrutura, feita em metal, foi concebida com base "num adequado enquadramento ambiental de todo o conjunto arquitectónico, aliado a uma fusão equilibrada com a paisagem".

Foto Miradouro do Covão CM Covilhã

Foto Miradouro do Covão CM Covilhã

O Miradouro do Covão, o que se encontra a maior altitude, vem reforçar a rede destes equipamentos, que já contava com o Miradouro dos Piornos, o Miradouro da Varanda dos Carqueijais e o Miradouro do Alto dos Livros.

Em comunicado, a autarquia garante que a atracção representa "uma fusão equilibrada com a paisagem", "desenvolvendo sensações simultaneamente de comunhão com a natureza que o envolve e de levitação".